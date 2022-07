Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava și directorul Liceului cu Program Sportiv, profesorul Ciprian Anton, salută numirea tandemului Dorin Goian-Gabriel Clim la clubul de Liga a III-a Foresta, și și-a exprimat încrederea în acesta. Fostul internațional Dorin Goian este antrenor principal, iar omul de afaceri Gabriel Clim președinte. Numirile au venit după demisiile înaintate de președintele Andrei Ciutac și vicepreședintele Mihai Ungurian, din cauză că, și în acest an, s-a ratat promovarea în eșalonul secund. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, profesorul Anton a declarat: „Cred că pe toți ne-a bucurat această schimbare. Noi, ca și suporteri, ca și oraș, avem nevoie de Dorin Goian, dar și Dorin Goian are nevoie să antreneze și de a fi la Foresta. Tandemul Goian-Clim trebuie să reziste. Ei au mai colaborat cînd Dorin era președinte, iar Gabriel Clim finanțatorul Rapid CFR, după care drumurile s-au despărțit. Am încredere că ceea ce se va întîmpla în următoarea perioadă va aduce lucruri frumoase. Totul este să avem răbdare”. Șeful AJF a completat: „Din ceea ce am discutat și eu cu Dorin, este un proiect pe cel puțin trei ani, și mă bucur să aud asta, pentru că astfel va putea să aducă foarte, foarte mulți copii suceveni, copii care sînt fie la LPS, fie la Juniorul, sau la alte cluburi din județul nostru. Din nefericire, copiii de-aici aleg să plece spre Bacău, Brașov, de la vîrste mici, de 14 sau 15 ani, ceea ce nu e bine. Ceea ce ne interesează ca suporteri este echipa, faptul că avem antrenor nou și speranțele. Însă, aceste speranțe e bine să fie cumpătate și în tandem cu realitatea pe care o trăim în momentul de față. Din ceea ce am văzut, se dorește o echipă a sucevenilor, dar nu cred că vom găsi toți jucătorii numai în județul Suceava. La copii, avem calitate pentru fotbal, de-acum trebuie să cernem și să facem calitate. La admiterea de la LPS, de exemplu, la Secția Fotbal au fost 96 de copii pe 48 de locuri, deci doi copii pe un loc”. De asemenea, Ciprian Anton consideră că va continua colaborarea dintre Foresta și LPS. LPS a dat jucători la echipa a doua a clubului și-l are în staff-ul Forestei pe Ovidiu Bosancu.