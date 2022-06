Președintele Asociației Pensionarilor CFR, Vasile Palaghiu, va primi titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Suceava. Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu pentru acordarea titlului urmează să fie aprobat în ședința de astăzi a Consiliului Local Suceava. Propunerea de acordare a titlului de Cetățean de Onoare lui Vasile Palaghiu a fost făcută de consilierul local PSD Vasile Bosancu. Acesta a arătat că activitatea profesională a lui Vasile Palaghiu este strâns legată de căile ferate. Astfel, în anul 1986 acesta deținea funcția de șef de gară de frontieră la Gara Dornești, iar în 1987 a fost promovat ca revizor de sector în siguranța circulației din cadrul Diviziei Comerciale – Regionala CF Iași, unde avea în subordine 30 de gări. Apoi, în anul 1989 a fost promovat ca revizor de sector în cadrul Diviziei Mișcare din Regionala CF Iași, unde avea în subordine 32 de gări și alte unități feroviare.

Vasile Bosancu a mai arătat că de la ieșirea la pensie, în septembrie 1994, Vasile Palaghiu s-a implicat activ în asociațiile care au drept scop ajutoarea pensionarilor din Suceava, fiind ales președinte al Asociației Pensionarilor CFR Suceava și Președinte al Asociației pentru Ajutor de Deces și CAR „Expresul” CFR Suceava. În această calitate, Vasile Palaghiu a organizat mai multe activități pentru pensionari, printre care acordarea de ajutoare persoanelor aflate în nevoie, excursii și alte evenimente.