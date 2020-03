Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a solicitat alocarea de urgență a fondurilor necesare pentru noul spital municipal din Fălticeni. În acelaşi timp, Gheorghe Flutur i- a cerut prefectului de Suceava aducerea de containere pentru a crea un triaj epidemiologic în afara pavilioanele existente. „Iar dacă, Doamne ferește, va crește numărul de bolnavi COVID-19, să se aibă în vedere și alte spitale din județ, la care Ministerul Sănătății să aloce fonduri de care e nevoie. Pentru Spitalul din Fălticeni, cu 400 de paturi, recent terminat, am cerut de urgență 15 milioane de lei pentru dotare. Este o perioadă foarte grea pentru noi toți – pentru suceveni și pentru toată lumea. Ne trebuie rațiune, înțelepciune, solidaritate și acțiune rapidă. Îmi exprim speranța că toți cei care trebuie să decidă, vor ține cont de argumentele mele”, a spus Flutur.

