Președintele Consiliului Județean Suceava a anunțat că în momentul de față s-a turnat asfalt pe o porțiune de cinci kilometri ai drumului Mălini – Borca, ce face legătura între județele Suceava și Neamț. Gheorghe Flutur a subliniat că după finalizarea lucrărilor de modernizare, drumul Mălini – Borca va deveni un adevărat Transfăgărășan al Nordului. „Suntem pe drumul județean Mălini – Borca. Un drum care e finanțat de Consiliul Județean Suceava, aproape 14 kilometri, cu un traseu superb. Deja 5 kilometri este drum modernizat, asfaltat. Și vedeți ce imagine este, un adevărat Transfăgărășan al nordului. O investiție care în toamna aceasta se finalizează. Prin acest drum se face legătura între județul Suceava și Neamț și autostrada Unirii la Poiana Largului. Pe aici pe acest traseu turiștii care vin de la Fălticeni, Gura Humorului, din întreg județul Suceava vor putea merge spre autostradă sau invers. Iar stațiunea turistică Mălini va avea șanse să se dezvolte ca o stațiune de nivel național cu și mai multe pensiuni. Dar și Găineștiul și Slatina care să se dezvolte și ele cu pensiuni, ca stațiuni turistice, și toate valea minunată a Moldovei”, a încheiat Flutur

