Marele proiect „Nunta în Bucovina” inițiat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a fost lansat luni, pe 15 august, de Sf. Maria, la Pârteștii de Sus, în comuna Cacica pe imașul Rodinii, acolo unde a fost lansată și prima ediție a ”Jocului pe Toloacă”. Acestea nu au fost singurele lansări. A mai fost una și anume lansarea CD-ului cu strigături al lui Gheorghe Flutur care a fost prezentat în premieră. Toate s-au întâmplat sub privirile șefului administrației județene care a venit îmbrăcat într-un impecabil costum popular alături de soția sa, interpreta de muzică populară, Ana Ilca Mureșan. Flutur a arătat că filmul ”Nuntă în Bucovina” are o oră și jumătate fiind realizat anul trecut în localitățile Botoșana și Pârteștii de Sus pe ecranul amplasat pe toloaca de la Pârteștii de Sus fiind prezentată doar o secvență de 27 de minute. Gheorghe Flutur a spus că vrea ca această nuntă să fie școală pentru tineri pe care i-a încurajat să facă nunți adevărate nu kitch-uri ca în prezent.

”Noi vrem nunta asta să vă fie școală”

”Dragii mei, sincer am ținut și țin foarte mult la acest proiect și vă îndemn pe voi tinerii și vă ameninț astăzi că vă lansez un CD cu strigături pentru jocul pe toloacă de la Pârteștii. O să-l auziți în premieră. Vă îndemn să promovați în continuare autenticul și frumosul. Anul trecut în pandemie am reușit cu gospodarii de la Botoșana din satul meu natal și din Cacica, din Pârtești și mulțumesc primarilor, viceprimarilor, gospodarilor, am reușit să filmăm ”Nunta în Bucovina”. O să vedeți o secvență de 30 de minute pe ecran. Filmul are o oră și jumătate. Să nu se teamă cei cărora nu le plac obiceiurile. Nu am nici un rol în această nuntă. Am avut rolul de a veni cu ideea și mi-o fost drag și voi face de fiecare dată acest lucru când promovez Bucovina. Însă mă încăpățânez să vă încurajez să faceți nunți adevărtate și nu kitchuri. Uitați-vă ce kitch-uri apar la nunțile noastre. Niște improvizații. Noi vrem nunta asta să vă fie școală”, a spus Flutur.

Flutur: ”Eu am lacrimi în ochi când încep să vorbesc de Bucovina”

El a dat câteva amănunte în legătură cu filmul. ”O să vedeți aici câteva capitole din nuntă de la pețît până la măsura pe catre o iau neamurile mirelui și mirele la mireasă până la toată perioada cu mâncare la cazan și cu ajutorul care se practică aici în Bucovina. Apoi, nunta cu cununia la biserica frumoasă din lemn din Botoșana, toate obiceiurile vătăjeilor și a druștilor și să știți ceva de unde mi se trage. Am fost și eu unul din cei care au promovat la vremea mea aceste obiceiuri, un boț de humă de aici din Bucovina și am a zic dacă Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să fac ceva o fac cu drag. O să vedeți obiceiuri de care ați uitat, încinsul, copiii neamurilor mirelui de neamurile miresei și o să vedeți că se joacă toată noaptea la masă. Astea sunt lucruri care în altă parte în România nu o să le vedeți pentru că nu sunt. Sunt aici și dacă sunt aici nu e păcat să nu folosim ce avem? Am văzut că a început Călin Brăteanu spunând ceva emoționant despre Bucovina. Eu am lacrimi în ochi când încep să vorbesc de Bucovina și unde mai ales aici pe toloaca de la Rodină. Uitați aici, pârteșteni, botoșaneni, cei din Soloneț. Asta este Bucovina noastră dragă. Uitați-vă cei din zona Rădăuțiului au venit, de la Fălticeni, Rîșca. Vă mulțumesc. Dăm drumul la ”Jocul pe toloacă”. Țineți minte că ardelenii au ”Jocul de la șură”. Noi vreme prima ediție a ”Jocului pe toloacă” să-i dăm drumul în ziua de Sfînta Maria Mare la Pârteștii de Sus pe această toloacă”,a declarat emoționat Gheorghe Flutur.