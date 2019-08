Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat sâmbătă, 31 august, la „Sărbătoarea Roadelor” de la Solonețu Nou, ocazie cu care a avut o întrevedere cu omologul său polonez, Wladyslaw Ortyl, mareșalul voievodatului Podkarpackie (Subcarpatia). ”În cadrul discuției bilaterale am abordat o serie largă de teme de interes pentru ambele părți. Astfel, am convenit să organizăm cât mai curând un Forum economic cu participarea oamenilor de afaceri din cele două regiuni. Aici am vorbit și despre Parcul Industrial „Bucovina” pe care urmează sa-l deschidem lângă Aeroport. Turismul este un domeniu pe care dorim să-l dezvoltam în mod deosebit. Ne vom întâlni cu specialiști în domeniu, atât la Suceava cât și la Rzeszow, pentru ca îmi doresc mult ca numărul turiștilor din Polonia care vizitează Bucovina și județul Suceava să crească în perioada următoare. Apoi, noi ne vom pregăti sa fim prezenți în luna decembrie la Târgul internațional de produse eco și tradiționale de la Rzeszow. Am convent, de asemenea, să insistam inclusiv la Bruxelles cu abordări comune pe dezvoltarea infrastructurii în zona Carpaților. Noi ne dorim realizarea unui drum de mare viteză Nord – Sud în Moldova, Drumul expres București-Suceava-Siret și care să continue la Cernăuți, Lvov, Varșovia, pentru a lega România și Polonia printr-un drum de mare viteză”, a arătat Flutur.

Un subiect aparte l-a constituit construirea coridorului Baltica-Marea Neagră. ”Îmi doresc foarte mult să facem front comun pentru construirea coridorului Baltica-Marea Neagră adică drumul care să vină de la Varșovia să trecă prin Ucraina pe la Cernăuți, Siret, Suceava, București. Acest coridor atât de necesar Drumul Mătăsii de altădată care să lege mai ușor Polonia de România. Nu am nimic cu proiectul Via Carpatica cel care merge prin Ungaria și undeva doar puțin Satu Mare, Bihor, Arad, trece prin România. E și acela foarte bun dar drumul estcarpatic care să lege Nordul de Sud este foarte necesar și ar scurta cu 500 de kilometri distanța de la Varșovia la Marea Neagră. Eu am făcut multe demersuri în direcția asta și mareșalul Ortyl este solidar cu mine în aceste demersuri. Aștept să se finalizeze alegerile și în Ucraina să avem din nou discuții cu partenerii ucraineni care trebuie luați în aceste proiecte”, a spus Flutur.