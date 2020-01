Tabăra de la Bucșoaia ar putea intra într-un viitor apropiat în circuit urmând să fie dedicată tineretului sportiv. Vestea a fost dată de președintele Consiliul Județean, Gheorghe Flutur, care astăzi la Vatra Dornei a avut discuții cu ministrul tineretului și sportului, Ionuț Stroe, privind finanțarea Taberei de la Bucșoaia.

”Am avut discuții cu ministrul tineretului și sportului despre finanțarea Taberei de tineret de la Bucșoaia. Sunt fonduri europene, Ministerul Tineretului și Sportului dorește să se implice în finanțarea acestui proiect la fel și Ministerul Fondurilor Europene. Vrem o tabără pentru tineret sportiv cu încurajarea sporturilor în această Tabără de la Bucșoaia care era cândva un reper. De luni dimineață primarul de la Frasin va fi la Ministerul Tineretului și Sportului pentru a găsi soluții. Consiliul Județean este pregătit să intre în parteneriat cu Primăria orașului Frasin pentru finanțarea taberei de tineret de la Bucșoaia”, a declarat Gheorghe Flutur.

Președintele Consiliului Județean Suceava și ministrul Ionuț Stroe au fost prezenți la Vatra Dornei, unde se desfășoară Cupa Mondială de sanie pe pârtie naturală.

Flutur despre redeschiderea taberei de la Bucșoaia Flutur despre redeschiderea taberei de la Bucșoaia Gepostet von Suceava News Online am Samstag, 18. Januar 2020