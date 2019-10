Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat astăzi lucrările care se execută pe tronsonul Mălini-Slatina-Găinești. Gheorghe Flutur a spus că după ce în primăvară instituția pe care o conduce a reabilitat din resurse proprii tronsonul aflat pe teritoriul comunei Mălini, în momentul de față lucrările sunt continuate pe porțiunea Mălini-Slatina-Găinești. El a arătat că lucrările de reabilitare are o valoare de 25 milioane lei, fonduri obținute printr-un proiect depus de Consiliul Județean Suceava la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

„Estimez că la această dată sunt executate circa 25% din lucrări. Sunt și aici lucrări complexe, drumul va fi lărgit de la 5,5 m la 8m, iar la Găinești va trebui înlocuită și fundația, cu una corespunzătoare din piatră. De asemenea, în paralel se execută și lucrări la rețeaua apă-canal. Am cerut constructorului să se mobilizeze cu mai multe resurse umane și utilaje și să se organizeze sa facă lucrări și iarna – terasamente și ce se mai poate, pentru ca la primăvară să se poată turna asfalt.

Zona aceasta se va dezvolta și va deveni o zonă turistică atractivă, mult mai accesibilă, pentru că vom deschide și legătura spre Gura Humorului prin Valea Moldovei și Capu Câmpului. Noi am pregătit acest lucru și am modernizat deja mare parte din drum”, a declarat Flutur.