Președintele Colegiului Medicilor Suceava, chirurgul Sorin Hîncu, ar fi dispus să se implice în rezolvarea situației conflictuale de la Spitalul Județean de Urgență <Sf. Ioan cel Nou>. La nivelul Spitalului au apărut unele disensiuni între managerul Alexandru Calancea și o serie de medici. Doctorul Hîncu a profesat la Spitalul din Suceava vreme de 35 de ani, începînd din 1981, iar în perioada 17 aprilie 1997-5 martie 2005 a condus unitatea. Prezent în studioul Radio Top, șeful Colegiului Județean al Medicilor a declarat: „Mă prind oricînd să mediez situația conflictuală, pentru că am și experiență, experiența vîrstei, a profesiei și a activității pe care am desfășurat-o la spital. În afară de asta, aș vrea să fac un lucru benefic pentru pacienți, să rezolvăm neînțelegerile. La spital nu e vorba de orgolii. Nu vii la spital ca să fii orgolios, nu vii la spital ca să fii supărat, nu vii la spital ca să fii nervos. Toate astea le lași la poarta spitalului, pentru că medicul vine la spital ca să-și facă meseria așa cum trebuie. Toate celelalte aspecte nu-și au rostul. Dacă sînt mici disensiuni se pot soluționa, dar nu așa de mult încît să aibă influență asupra calității actului medical”. Doctorul Hîncu a mai spus: „Am avut multe ecouri că la Spitalul Județean Suceava lucrurile nu merg așa de bine pe cît ar trebui, după cîte investiții s-au realizat. Spitalul Județean Suceava este unul mare, foarte bine dotat și ar avea toate atuurile ca și serviciile pe care le prestează să fie la același nivel, dacă nu mai sus. Am multe ecouri că în anumite sectoare, oamenii sînt nemulțumiți. Nu pentru asta vine omul la spital cu mama, cu tata, cu copilul, ca să iasă de-acolo cu o nemulțumire. Omul trebuie să plece de la spital cu problema rezolvată, fiindcă nimeni nu vine la spital de plăcere”. Totodată, chirurgul a afirmat că și pe vremea cînd era el director al spitalului au apărut conflicte, însă au fost rezolvate amiabil.