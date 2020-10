Președintele Colegiului Medicilor Suceava, Sorin Hîncu, pune înmulțirea cazurilor de COVID-19 pe seama concediilor și a deschiderii școlilor. Doctorul Hîncu a explicat la Radio Top: „Problema e că după ce au fost oamenii la mare, de exemplu, o parte au început să se pozitiveze, iar transmiterea intracomunitară a fost destul de puternică. Oamenii s-au mai relaxat. Au zis că gata, de-acum e bine. Și iată că a explodat, din nou, numărul îmbolnăvirilor”. Totodată, el a afirmat că este de acord cu măsura purtării măștii de protecție în aer liber impusă inclusiv în municipiul Suceava, dar strict în locurile aglomerate. Președintele Colegiului Medicilor a afirmat: „Dacă ești singur pe o porțiune de drum unde nu este aglomerat cred că nu e nevoie de mască. Însă, în locuri aglomerate, în piețe, în stațiile de autobuz, la cozi prin față pe la Poliție, pe la Direcția de Sănătate Publică, trebuie să porți mască, pentru că ești în contact nemijlocit cu alte persoane și nu se prea respectă acea distanță de 1,5-2 metri”. Doctorul Hîncu a adăugat: „Purtînd mască, îl protejezi pe cel de lîngă tine și mai puțin pe tine. Dar, dacă și cel de lîngă tine poartă mască, atunci e OK. De aia, trebuie să purtăm cu toții mască acolo unde riscul este crescut”.

