Președintele Colegiului Medicilor Suceava, doctorul chirurg Sorin Hîncu, susține în continuare necesitatea transformării Spitalului din Fălticeni în spital COVID, astfel încât să li se permită celorlalte spitale din județ să fie deschise pentru pacienții cu alte patologii. Doctorul a declarat, la Radio Top: „Se va ajunge probabil la o soluție pe care eu am avansat-o de la bun început, respectiv, să avem un spital COVID. Spitalul din Fălticeni este la o distanță de 20 de kilometri de Spitalul Județean și toate cazurile de la Fălticeni pot fi aduse la Suceava, unde am avea un spital curat care să poată primi și trata pacienți non-COVID. Spitalul din Fălticeni e cu peste 200 de paturi, cu Reanimare, cu tot ce-i trebuie, mai aduci alături o unitate de terapie intensivă mobilă și mobilizezi personal. Astfel, va fi un spital COVID în județul Suceava și restul își vor vedea de treaba lor, că mai sunt și alți pacienți decât cei cu COVID”. Medicul Hîncu a mai spus: „Spitalul Județean Suceava, unde există toate specializările, lucrează cu jumătate din capacitate. Are 1.200 de paturi și sunt 600 de bolnavi, din care vreo 200 sunt urgențe, ceea ce e foarte puțin”. Chirurgul a conchis: „Lasă, dom`le, spitalul curat, să-și facă treaba pentru 1.200 de pacienți și să-și recâștige oamenii încrederea în el”. Recent, managerul Spitalului Județean Suceava, doctorul Alexandru Calancea, a propus transformarea noului spital de la Fălticeni în spital COVID, însă propunerea sa nu a fost agreată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating