Președintele Comisiei de tineret și sport din Consiliul Local Suceava, liberalul Ovidiu Paul Hrițcu, s-a vaccinat astăzi purtând tricoul preluat de la subprefectul Daniel Prorociuc cu mesajul ”Binili învinge! Trebuie ajutat puțin!”. Hrițcu a declarat că are încredere în soluția scăpării de pandemie prin vaccin și a transmis că va da tricoul celui care vrea să se vaccineze pentru a duce mesajul mai departe. ” Prefer să fiu parte a unor soluții, decât parte a unei probleme. Așa că astăzi m-am vaccinat, căci cred în soluția scăpării de pandemie prin vaccin. În plus, ca reprezentant al generației tinere am apreciat și cred în mesajul expus inițial pe tricoul purtat la vaccinare de prietenul meu, subprefectul județului Prorociuc Daniel și dus mai departe de antrenorul echipei de handbal CSU Suceava Adrian Chirut: Binili învinge! Trebuie ajutat puțin! Pentru cel/cea ce vrea să ducă mesajul mai departe, tricoul e la mine şi-l dau mai departe cu drag!”, a spus consilierul local PNL.