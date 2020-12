Consiliul Județean Suceava și Primăria Fălticeni au parafat un parteneriat pentru construirea în regim de urgență a centurii ocolitoare a Fălticeniului. Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a fost prezent astăzi la Fălticeni unde a discutat cu primarul Gheorghe Cătălin Coman despre proiectele de dezvoltare ale zonei.

Coman: ”Am găsit în domnul președinte Gheorghe Flutur un partener extrem de eficient și de activ”

Primarul Coman a declarat că realizarea centurii ocolitoare este o necesitate pentru Fălticeni care este sufocat de traficul infernal de pe drumul european E85 care trece prin centrul municipiului. Primarul i-a mulțumit președintelui Consiliului Județean pentru sprijin fiind convins că echipa Flutur-Coman va da rezultate bune pentru Fălticeni și pentru Suceava. ”Centura este un obiectiv absolut necesar pentru dezvoltarea municipiului Fălticeni și de ce nu a întregii zone. Vorbim de ruta ocolitoare, centura municipiului Fălticeni, un proiect început de ceva vreme. Sunt lucruri care trebuie să se întâmple pentru că vorbim de DN 2 – E 85. Nu vorbi de un drum simplu cu acces limitat al autovehiculelor, vorbim de un drum care este tranzitat zilnic de câteva mii de mașini de toate dimensiunile. Având în vedere faptul că rețeaua stradală a municipiului Fălticeni a fost concepută înainte de revoluție, cu un trafic redus, altfel erau normele atunci, se impune în regim de urgență realizarea acestei variante ocolitoare a municipiului Fălticeni și deja am început demersurile pentru actualizarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico economici și a devizului actualizat. Pentru că s-au întâmplat o serie de modificări legislative, financiare, care presupun în mod obligatoriu actualizarea acestor lucruri. Mă bucură faptul că am găsit în domnul președinte Gheorghe Flutur un partener extrem de eficient și de activ. Este un proiect la care ținem amândoi foarte mult, un proiect care va însemna dezvoltarea întregii zone, care va ușura traficul spre municipiul Suceava și de ce nu spre vama Siret. Foarte multe tiruri din partea de Sud, din Bulgaria, din Turcia din Grecia tranzitează în Nord spre Țările Baltice spre Rusia, Ucraina, Polonia și ar fi o investiție extrem de necesară care își va dovedi în mod sigur eficiența pe viitor. Vreau încă o dată să subliniez parteneriatul extraordinar pe care îl am cu Consiliul Județean, cu domnul președinte Gheorghe Flutur. Pentru că e o activitate care trebuie derulată în echipă și sunt convins că această echipă va da rezultate bune pentru Fălticeni și pentru Suceava”, a declarat Coman.

Flutur: ”Așa cum ne-am ocupat și de Suceava și de Rădăuți, a venit vremea Fălticeniului și îl felicit pe domnul primar. Sunt alături la aceste investiții strategice pentru Fălticeni”

La rândul său Gheorghe Flutur a ținut să-i mulțumească primarului Coman ”pentru că ne-a solicitat în acest parteneriat și pentru că în această perioadă ne-am așezat la masă și discutăm și prioritizăm centurile ocolitoare”. ”S-a terminat în acest an centura Sucevei, cea a Rădăuțiului, s-au deschis licitațiile pentru șoseaua Nordului cu cele trei centuri ocolitoare Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei. Foarte important este ce se întâmplă la Fălticeni cu centura ocolitoare. De ce spun asta? Traficul pe E 85 ajunge între 8 și 16.000 de vehicule în 24 de ore. Deci este un trafic uriaș pe această zonă. Și din păcate pe o porțiune de doi kilometri aici în centrul Fălticeniului unde sunt 7 – 8 metri până la blocurile de locuit este un trafic câteodată infernal. Asta ne arată că va trebui să grăbim construcția șoselei de centură ocolitoare. Este un studiu de fezabilitate făcut în 2010, obligatoriu trebuie actualizat. Primarul Coman a depus la ministrul Transporturilor documentația în 18 noiembrie 2020 pentru reactualizare și să începem procedurile. E vorba de 8,3 kilometri, de la intrarea dinspre Suceava, podul peste iazurile de la Fălticeni, apoi ocolire prin partea dreaptă prin zona Pocoleni spre Rădășeni, sunt niște viaducte. Am văzut o valoare la momentul când s-a făcut primul studiu de aproape 50 de milioane de euro. Ce este important, că această centură ocolitoare scoate traficul greu de la intrarea in Fălticeni spre Spătărești. Rezolvă problemele legate de TIR-uri, în primul rând, dar și cei care vor să ocolească Fălticeniul și se grăbesc să ajungă spre București sau invers, la fel”, a explicat Flutur.

El a adăugat că întâlnirea de la Fălticeni este și în perspectiva modernizării vămii Siret și a fluidizării traficului cu Ucraina și Polonia din Nord spre Sud. ”Dacă noi nu pregătim traseele riscăm să avem blocaje. Pentru că modernizarea vămii Siret este clară, este certă pe 10 milioane de euro. Asta înseamnă că vor fi mai multe TIR_uri pe aici prin această vamă. Acolo se investește într-un tunel de scanare rapidă a TIR-urilor să stea mai puțin și mulți transportatori vor prefera să vină spre Turcia pe aici prin vama Siret și atunci suntem obligați să ne gândim ce facem cu centura Fălticeniului. În acest context suntem aici. Am discutat și eu cu ministrul transporturilor și împreună, pentru că până la urmă e vorba de o strategie de dezvoltare a întregului județ Suceava susținem această centură ocolitoare în perioada imediat următoare. Așa cum ne-am ocupat și de Suceava și de Rădăuți, a venit vremea Fălticeniului și îl felicit pe domnul primar. Sunt alături la aceste investiții strategice pentru Fălticeni”, a precizat șeful administrației județene.

El a trecut în revistă o serie de investiții realizate de Consiliul Județean în zona Fălticeni. ”Am asfaltat tronsonul de drum care leagă Fălticeniul de zona Horodniceni spre Cornu Luncii. Dar am depus un proiect pentru modernizarea acestui tronson de drum județean de aici din Fălticeni spre Pocoleni, Horodniceni, Cornu Luncii, Mălini, Slatina, Gura Humorului și ramificația din Mălini spre Borca, județul Neamț. Va fi un proiect care lărgește și consolidează drumul. Un drum cu caracter economic și turistic. Apoi e vorba de modernizarea drumului județean care leagă Fălticeniul de Liteni și de viitoarea autostradă A7 pe care noi acum îl modernizăm prin zona Hârtop, Valea Glodului, până la Liteni. Foarte importante, două legături extrem de importante pentru viitorul orașului Fălticeni”, a spus Gheorghe Flutur.