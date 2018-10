Federația Română de Fotbal a lansat în această toamnă Cupa Satelor. Organizată în parteneriat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiior Rurale, competiția este dedicată copiilor sub 13 ani din satele și comunele României.

Asociația Județeană de Fotbal Suceava s-a înscris în competiție cu un număr record de echipe: 61, județul nostru fiind fruntaș la acest capitol. “Din ce știu eu, în momentul lansării oficiale a Cupei Satelor, județul Suceava ocupa primul loc ca număr de echipe înscrise. Pe această cale, vreau să le mulțumesc profesorilor de sport și domnilor primari din județ pentru receptivitate”, a declarat președintele AJF Suceava, Ciprian Anton.

Cele 61 de echipe participante vor fi împărțite în șase grupe zonale. Primul turneu local va avea loc sâmbătă, pe un teren ce va fi amenajat pe imașul din Ipotești și va aduna la start reprezentantele localităților Adâncata, Ipotești, Verești, Gulia, Bosanci, Fântânele, Dumbrăveni și Udești, prima clasată urmând să se califice la faza județeana. Fluierul de start al fazei locale a Cupei Satelor va fi dat chiar de președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, care va fi prezent sâmbătă, la Suceava, împreuna cu directorul de dezvoltare al FRF, Ciprian Paraschiv și cu 12 președinti de AJF-uri din țară.

“Sunt foarte bucuros că viziunea noastră strategică privind dezvoltarea fotbalului în mediul rural trece într-o noua etapă. După acțiunile de scouting din proiectele <<Transformă Ulița în Stadion>> și <<Performanța are Viitor>>, propunem un format competițional atractiv prin Cupa Satelor. Astfel, am convingerea că vom regăsi peste ani jucători ai echipei naționale care să marturisească mândri că au început fotbalul în Cupa Satelor!”, a declarat președintele FRF, Răzvan Burleanu.

La prima ediție a Cupei Satelor s-au înscris peste 10.000 de copii cu vârsta sub 13 ani din satele și comunele României.