Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a informat astăzi plenul delibertativului județean că pleacă în concediu. ”O să exercit în perioada următoare concediul de odihnă pe caree-l am de drept și e obligația mea să informez plenul Consiliului Județean”, a spus Flutur. Atribuțiile președintelui vor fi preluate de vicepreședintele Vasile Tofan.

