Bernard Rossmann, președintele grupului francez Rossmann, care deține în proprietate din anul 1996 societatea Ambro, este propus de primarul Ion Lungu ”Cetățean de onoare” al municipiului Suceava. Lungu a declarat într-o conferință de presă că grupul Rossmann este un investitor serios care a investit la Ambro peste 100 de milioane de euro subliniind că el personal a avut un rol important în privatizarea societății sucevene în perioada respectivă deținând funcția de director economic la Ambro și președinte al PAS (pachetul de acțiuni al salariaților).

”În acest an se împlinesc 25 de ani de când a fost privatizată societatea. Se spune că Lungu nu a făcut nimic, nu a adus investitori în Suceava. Și atunci am avut un merit deosebit în aducerea acestor investitori pentru că la vremea respectivă eram director economic la Ambro, eram președintele PAS și am avut foarte multe discuții la vremea aceea la FPS la București legate de privatizarea societății. Iată că grupul Rossmann în care e Ambro Suceava e de 25 de ani în Suceava. E printre cei mai mari investitori din municipiu cu investiții de peste 100 de milioane de euro. E cel mai mare agent economic ca cifră de afaceri și are un număr de 600 de salariați. Cred că trebuie să arătăm un minim respect pentru acești investitori serioși. E unul din puținele cazuri în care aceste privatizări care s-au făcut în anii ’90 au rezistat. A fost o privatizare de succes. Așa cum se știe Ambro e o firmă solidă, serioasă care vrea să facă investiții în continuare. Și dacă tot discutăm de investitori și centrala termică pe biomasă de 86 de milioane de euro mi se datorează ca și credibilitate. Iată că două investiții mari în Suceava sunt legate direct sau indirect de numele lui Lungu și face credibilitate până la urmă”, a mai spus Ion Lungu.

