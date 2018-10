Președintele Klaus Iohannis a depus, la Suceava, o coroană de flori la bustul din bronz al militantului unionist Iancu Flondor. Bustul este instalat în zona Palatului Administrativ. Președintele României a fost întîmpinat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și primarul Sucevei Ion Lungu cu Fanfara municipiului care a intonat imnul de stat. Au mai fost prezenți și alți primari din județ, iar Klaus Iohannis a făcut o „mică” baie de mulțime. La locul evenimentului erau prezente cîteva sute de persoane. Ulterior, președintele a mers să viziteze Muzeul de Istorie.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating