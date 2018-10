Mâine, la ora 11.15, președintele Klaus Iohannis va depune o coroană de flori la bustul militantului unionist Iancu Flondor, instalat în vecinătatea Palatului Administrativ din Suceava. Conform Administrației Prezidențiale, începînd cu ora 11.30, Klaus Iohannis va vizita Muzeul de Istorie din Suceava, iar de la ora 12.00, va fi prezent la Cetatea de Scaun, unde va susține o alocuțiune și se va desfășura ceremonia oferirii Drapelului Național al României. Președintele Iohannis va sosi la Suceava, la invitația șefului administrației județene, Gheorghe Flutur.

