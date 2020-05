Solicit autorităților județene și centrale o transparentizare a deciziei de carantinare a Sucevei!

Recenta declarație a domnului Raed Arafat lasă de înțeles că relaxarea măsurilor la nivel național nu se aplică și zonelor carantinate precum Suceava.

Deși înțeleg faptul că într-o zonă carantinată nu se poate permite reluarea unei vieți sociale și economice normale, atât cât se poate în condiții de pandemie, sunt profund îngrijorat de absența unor criterii clare pentru ieșirea din carantina.

Județul Suceava și orașul Suceava au fost grav marcate de pierderile de vieți omenești și de numărul mare de îmbolnăviri, iar populația a respectat măsurile de carantină, chiar dacă acestea au însemnat sacrificarea unor momente importante precum sărbătorile pascale, despărțirea de membrii familiei, sau pierderea veniturilor unor familii întregi.

De aceea, avem dreptul de a ști în baza căror criterii se va decide ridicarea carantinei.

Îmi exprim speranța că aveți un plan pentru ieșirea din carantină pe care noi, sucevenii, considerăm că avem dreptul de a-l cunoaște.