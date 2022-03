Președintele României, Klaus Iohannis, a dat ca exemplu Consiliul Județean Suceava și primăria Siret pentru modul în care i-au ajutat pe refugiații din Ucraina. Într-o conferință de presă susținută la Siret, Klaus Iohannis a spus că România are planuri pe termen scurt pentru a venit în sprijinul refugiaților, aici intrând amenajarea de tabere pentru aceștia, dar în același timp are și planuri pe termen mediul și lung. „Ne pregătim, de exemplu, cu școli și grădinițe pentru copii și avem deja în grădinițe copii aduși din Ucraina de părinții lor, care sunt îngrijiți foarte bine. Pentru acest lucru vreau să mulțumesc comunității de aici, primarului din Siret pentru organizare, precum și Consiliului Județean, care a fost, la rândul său, foarte implicat. Pregătim școli pentru copii, pregătim cazare pentru refugiați, pe care îi vom ajuta chiar și să-și găsească locuri de muncă în România, în cazul în care trebuie să rămână aici pentru mai mult timp. Suntem, așadar, pregătiți și vom fi în continuare pregătiți pe toate nivelurile și pentru cât timp este necesar”, a spus Klaus Iohannis.

