Pe 15 septembrie va avea loc Ziua de Curățenie Națională Let`s Do It, Romania! La nivel internațional, 150 de țări se unesc în cea mai mare mișcare civică – World Cleanup Day.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a participat ieri la un eveniment pilot de curățenie în Pădurea Cernica, pentru susținerea celei mai mari inițative de voluntariat și implicare socială din România.

„Am participat la o acțiune de strângere de gunoaie, cred că este expresia cea mai simplă. Am strâns doi saci, am găsit în foarte puțin timp suficiente gunoaie de strâns și vreau să fac câteva observații legate de acțiunea noastră de astăzi. Am participat la invitația „Let’s Do It, Romania!” și este un fel de început al campaniei care, credem noi, va culmina pe 15 septembrie, când este Ziua Mondială a Curățeniei. Vreau să îi felicit pe cei de la „Let’s Do It, Romania!” care au fost împreună cu mine astăzi la această acțiune. Trebuie să știți că ei nu sunt la prima acțiune, anul acesta ei sunt la a șasea acțiune și, în acești ani, au mobilizat aproape un milion și jumătate de voluntari. Este senzațional!

De ce facem aceste lucruri? Avem o țară extraordinar de frumoasă! Din păcate, mulți consideră că natura este un fel de groapă de gunoi. Noi, ceilalți, care înțelegem că natura trebuie păstrată, îngrijită, venim și strângem gunoaiele. Este deosebit de important să înțelegem că natura trebuie păstrată curată, mediul trebuie păstrat curat și până când înțeleg toți să nu mai aruncăm tot felul de gunoaie în natură, este bine să dăm astfel de exemple.

Sper ca în ziua cheie, pe 15 septembrie, să fie foarte, foarte mulți români care participă în calitate de voluntari la „Let’s Do It, Romania!”. Vă invit pe toți să participați, este o acțiune pentru România, pentru un mediu curat, pentru o natură curată și cred că prin astfel de acțiuni dăm și un exemplu foarte bun pentru generațiile de copii.

Am constatat și acum mai mulți ani când am fost dascăl că tinerii sunt foarte deschiși când e vorba de astfel de acțiuni, copiii se entuziasmează foarte repede și participă foarte bucuroși la astfel de acțiuni. Haideți să mișcăm lucrurile împreună și, în final, să facem România mai curată”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populația Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament față de resurse și față de deșeurile generate. În România, Let`s Do It, Romania! își propune să mobilizeze 1 milion de voluntari.

„Let`s Do It, Romania! este un proiect care are nevoie de implicarea tuturor sectoarelor societății, în care ne bucurăm să-l avem alături pe Președintele României, Klaus Iohannis Hai să ne facem cadou o Românie curată, cu ocazia Centenarului. Vă așteptăm la curățenie pe 15 septembrie! ” a declarat Ionuț Iordăchescu, Project Manager Let`s Do It, Romania!

România este la a 6-a Zi de Curățenie Națională. Până acum, Let`s Do It, Romania! a reușit să mobilizeze 1.400 000 de voluntari care au strâns peste 18 000 de tone de deșeuri. Rata de reciclare a deșeurilor a fost de 47%. La nivel international, România este una dintre cele mai apreciate țări din comunitatea Let`s Do It, World!, aplicația de mobil pentru identificarea deșeurilor fiind preluată și la nivel internațional sub numele World Cleanup Day.

Înscrierea pentru Ziua de Curățenie Națională de pe 15 septembrie se face pe www.letsdoitromania.ro.