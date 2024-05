Președinții asociațiilor de proprietari din municipiul Suceava sunt greu de schimbat. Cel puțin asta este concluzia în urma adunărilor generale de alegeri care au avut loc până acum. Potrivit viceprimarului Lucian Harșovschi, doar la un număr de 7 asociații de proprietari au fost aleși alți președinți. ”În cadrul unei asociații de proprietari, organul suprem îl reprezintă Adunarea Generală, care este formată din toți proprietarii. Cel puțin o dată pe an are loc această ședință la care ar trebui să participe toți proprietarii sau ori de câte ori este nevoie se demarează procedura de adunare generală extraordinară. În municipiul Suceava sunt 136 de asociații de proprietari, iar anul acesta am participat la 34 de adunări, încercând să preiau cât mai multe din problemele oamenilor pentru a le rezolva în limita atribuțiilor. La 7 asociații de proprietari au fost alese în funcția de președinte alte persoane: Asociația de proprietari nr.T3, Asociația de proprietari nr.21 Zorilor, Asociația de proprietari nr.21 George Enescu, Asociația de proprietari nr.41, Asociația de proprietari Turn 46, Asociația de proprietari Universității 8A, Asociația de proprietari nr.7.”, a spus Harșovschi.