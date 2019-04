Încep preselecțiile pentru cel de-al şaptelea sezon al show-ului ”iUmor”, iar înscrierile se pot face deja pe adresa http://casting.a1.ro/iumor/.

De-a lungul celor şase sezoane, sute de umoriști din toate țările lumii și-au prezentat cele mai amuzante numere de stand up, magie, teatru sau improvizație, iar artiștii care vor să participe în noul sezon se pot înscrie pe adresa casting.a1.ro sau pot veni la audițiile din:

27 Mai – Galati – Hotel EVIANNE BOUTIQUE – Str : George Cosbuc , nr 74.

28 Mai – Iasi – Hotel UNIREA – Str: Piata Unirii , nr 5

29 Mai – Suceava – Hotel MANDACHI – Blv Sofia Vicoveanca, nr 107

30 Mai – Baia Mare –CASTEL TRANSILVANIA – Str: Mihai Eminescu, nr 136 i

31 Mai – Oradea – ELITE RESORT – Str: I.C Bratianu , nr 26.

1 Iunie – Cluj Napoca – Hotel RIVER PARK – Blv 1 Decembrie 1918, nr 120A

2 Iunie – Sibiu – Hotel APOLLO CENTRAL – Str Nicolae Teclu, nr 14

3 Iunie – Timisoara – Hotel CONTINENTAL – Blv Revolutiei 1989, nr 2

4 Iunie – Craiova – Hotel CRAIOVITA – Calea Severinului , nr 91

In fiecare dintre aceste locatii echipa ‚iUmor’ va asteapta incepand cu ora 15:00.

Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală!

”iUmor” este emisiunea TV cu cel mai mare numãr de abonaţi la canalul de YouTube, peste 1.5 milioane, care ”gustă” din plin clipurile concurenților și câștigătorilor care au făcut senzație pe scenă. Canalul de YouTube ”iUmor”a acumulat aproape 6.000.000 de minute de vizionare.

In acelasi timp, in anul 2018, in top 10 al celor mai vizionate clipuri de pe youtube romanesti – chiar pe locul 1 – s-a aflat momentul de stand-up pe care Micutzu l-a facut la ‘iUmor’.

Editie de editie clipurile de la ‘iUmor’ ajung in trending pe locuri fruntase si fac deliciul publicului dornic de divertisment.

Se cauta oameni talentati, cu varsta minima de 16 ani, pregatiti sa traiasca o experienta unica in fata Deliei, a lui Mihai Bendeac si a lui Cheloo. Teatru, muzica, dans, improvizatie, mima, stand-up, inventatori, poeti, magie sau pur si simplu povesti inedite sunt cateva dintre ingredientele cu care concurentii pot face o tara intreaga sa rada.