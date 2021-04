Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a transmis în cadrul conferinței de presă de astăzi, că deocamdată nu este cazul să se renunțe la purtarea măștii de protecție în aer liber deși rata de infectare a ajuns la 1,34 la mia de locuitori. El a spus că mulți cetățeni îl îndeamnă să ia această măsură pentru că pericolul ar fi trecut. ”Rata de infectare este de 1,34. Deci suntem în zona verde chiar dacă CJSU nu a luat decizia. Pe 19 aprilie se va întruni CJSU și sperăm să ne treacă în scenariul verde. Eu nu sunt pesimist unt realist. Știu că pericolul încă nu a trecut. Mulți sună mă îndeamnă să fac apel să ies și să spun să nu mai purtăm măști. Eu zic că încă nu este cazul. Am văzut multe poziții. Nu comentez. Din punctul meu de vedere trebuie să purtăm masca în continuare și vom vedea ce se întâmplă în perioada următoare. Trebuie să respectăm regulile”, spus primarul.

