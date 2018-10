Preţul de producţie al energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava va creşte din data de 9 noiembrie de la 116 lei la 196,51 de lei, fără TVA, însă populaţia nu va fi afectată. Decizia a fost luată de deliberativul local în şedinţa extraordinară de luni, 15 octombrie, cu 12 voturi „pentru” ale consilierilor PNL-PMP şi 10 „împotrivă” ale consilierilor PSD-ALDE. Majorarea preţului a fost solicitată de producătorul de energie termică, Bioenergy, iar proiectul de hotărâre a foat promovat de primarul Ion Lungu. Preţul total al gigacaloriei compus din preţul de producţie şi cel de transport şi distribuţie va fi de 448,05 lei din care populaţia va plăti doar 240 de lei, ca până acum, iar diferenţa va fi subvenţionată de Primărie. Acest preţ ar urma să scadă la 395,33 de lei de la 1 ianuarie 2019 când va intra în vigoare diminuarae cu 5% a TVA la energia termică.

Lungu: „Vreau să cred că într-o zi se va întâmpla o minune în sensul că se va reveni la ordinul de ministru pivind reintroducerea lemnului de foc în categoria de biomasă”

Primarul Ion Lungu a ţinut să explice că această a majorare a preţului energiei termice nu va afecta populaţia însă va greva bugetul Primăriei care va subvenţiona diferenţa de preţ. Potrivit primarului, municipalitatea va plăti în această iarnă cu un milion de euro în plus pentru a subvenţiona energia termică livrată populaţiei.

„Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea că nu există altă soluţie. Nu cred că este cineva la această masă care ar fi dispus să lase cetăţenii municipiului Suceava fără căldură în această iarnă. Vreau să cred că într-o zi se va întâmpla o minune în sensul că se va reveni la ordinul de ministru pivind reintroducerea lemnului de foc în categoria de biomasă. Am fost la patru guverne începând cu Cioloş şi continuând cu Grindeanu, Tudose şi Dăncilă unde am avut discuţii pe tema revenirii la ordinul de ministru dar nu am găsit înţelegere. Sper să vină un guvern mai înţelept să ne înţeleagă. Avem o centrală bună, o perspectivă bună faţă de alte oraşe. Este o perioadă grea dar vă spun şi toţi primarii recunosc că sistemul centralizat este soluţia cea mai bună”, a spus Lungu.

ALDE vrea renunţarea la sistemul centralizat de termoficare şi montarea de centrale de apartament

PSD şi ALDE au votat împotriva majorării preţului de producţie al energiei termice. ALDE prin vocea consilierului Ovidiu Milici, susţine ideea lansată de liderul judeţean, deputatul Ştefan Alexandru Băişanu, în campania electorală din 2016 de renunţare la sistemul centralizat şi de acordare a unei ultime subvenţii pentru ca populaţia să-şi monteze centrale termice de apartament.

„Mai e puţin până la alegerile din 2020. Veniţi din nou cu această idee şi vedem cine câştigă”, a replicat Lungu. PSD prin vocea consilierului Andrei Păduraru a cerut o detaliere mai exactă a calculului de majorare a preţului gigacaloriei arătând că există o mare nebuloasă în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului centralizat de termoficare. Lungu le-a adus aminte celor de la PSD că în 2012 pe vremea USL-ului au votat pentru construirea noii centrale termice la Suceava arătând că ceea ce fac astăzi este demagogie. Primarul a mai ţinut să precizeze că preţul la transportul şi distribuţia energiei termice practicat de Thermonet va rămâne nemodifcat cel puţin pâna la sfârşitul acestui mandat.