Pentru ca sistemul centralizat de termoficare al municipiului Suceava să se mențină în viață prețul gigacaloriei la gardul centralei trebuie să crească de la 146 de lei (116 lei plus TVA) la 196 de lei. Și asta ”cât mai repede”. Anunțul a fost făcut de Adrian Bodea, administratorul societăților Bioenergy și Thermonet, producătorul și distribuitorul energiei termice, în cadrul unei conferințe de presă la care au mai participat Ilie Vasile-director Bioenergy și Mugur Corlățan-director Thermonet. Bodea a declarat că decizia are la bază creșterea prețurilor la materiile prime arătând ca la pretul gigacaloriei de 116 lei la gardul centralei Bioenergy a înregistrat în cei patru ani de funcționare pierderi de 130 de milioane de lei. Pierderile cumulate la Bioenergy și Thermonet se ridică la 164 de milioane de lei.

”Cer ajutorul Primăriei să înțeleagă că nu am scos bani din firmă ci am băgat bani în firmă în efortul de a susține termoficarea. Am construit o centrală modernă o investiție de 90 de milioane de euro și am creat 200 de locuri de muncă”, a spus Bodea. Bodea a precizat că a discutat cu primarul Ion Lungu despre majorarea prețului gigacaloriei la gardul centralei acesta anunțându-l că va introduce pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din această lună proiectul de hotărâre. El a subliniat că primarul l-a informat că populația ar urma să plătească tot 116 lei pe gigacalorie ca până acum diferența de preț urmând să o suporte municipalitatea. Adrian Bodea a lăsat să se înțeleagă că dacă lucrurile nu vor fi reglate după această iarnă iar cele două societăți vor continua să funcționeze în pierdere atunci noua centrală termică își va închide porțile.