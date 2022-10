Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că astăzi a semnat cu cei de la E.On noile contracte de furnizare a energiei electrice care vor fi valabile până la data de 31 august 2023. Tarifele sunt mai mari de 10 ori față de cele de anul trecut și de 3-5 ori față de cele de la începutul acestui an. ”Pentru iluminat de zi de la 5.540,14 lei megawattul noi am negociat un preț de 4.927,20 lei. La iluminat pe timp de noapte am negociat de la 3.483,33 la 3.044,45 lei megawattul iar la celelalte tarife am negociat de la 4.218,73 lei la 3.748,64 pe megawatt”, a arătat Lungu. ”Deocamdată pânnă în aprilie anul viitor e bine pentru că suntem prinși în programul de plafonare. Vom vedea de atunci încolo ce vom face”,a spus Lungu. El a adăugat că nu se vor face economii absurde nici în Primărie nici la școli pentru a putea face prețului mare la energia electrică însă dacă se va pune problema s-ar putea tăia din resurse financiare de la investiții.