Hitachi Capital este o companie lider pe piata de servicii financiare din Anglia si care are o experienta de peste 30 de ani in oferirea de solutii inovatoare de finantare care ajuta consumatorii si intreprinderile sa creasca si sa prospere. Industria bijuteriilor este una dintre industriile pe care cei de la Hitachi Capital le-a investigat.Toti indicatorii studiati indica o perioada de crestere pentru industria bijuteriilor, vanzarile globale anuale fiind de asteptat sa ajunga si la 250 miliarde de euro pana in 2020.

Bijuteriile vor ajunge un trend in anul 2020

Tendintele care s-au dezvoltat in sectorul articolelor de imbracaminte in ultimele trei decenii par sa se desfasoare si in sectorul bijuteriilor insa intr-un ritm mult mai rapid. Industria de bijuterii pare a fi gata pentru un viitor stralucitor asa cum sunt si ele. Vanzarile anuale globale de 148 de miliarde de euro sunt estimate sa creasca intr-un clipa de 5 pana la 6 procente in fiecare an, ajungand la o valoare totala de 250 de miliarde de euro pana in 2020. Apetitul pentru a cumpara bijuterii pare acum mai intens decat oricand.

Hitachi Capital a mai observat si faptul ca exista posibilitatea sa apara mai multe schimbari, atat in ​​comportamentul consumatorilor cat si in industrie in sine. Companiile care se ocupa cu fabricarea dar si cu vanzarea de bijuterii nu pot pur si simplu sa asteapte ca sa se dezvolte ci trebuie sa fie peromanent atente si sa raspunda tendintelor si evolutiilor importante care vor urma. In caz contrar sa risca sa ramana in urma deoarece concurenta le-o va lua inaintei.

Companiile de bijuterii afirma ca industria bijuteriilor a fost si este intr-o continua dezvoltare

Compania din Anglia care s-a ocupat cu acest studiu a analizat si datele disponibile public, au studiat rapoartele anuale ale companiilor si au intervievat 20 de directori de la companiile de bijuterii din toata lumea, producatorii inclusiv asociatii din industrie. Cercetarea indica faptul ca exista cinci tendinte care au modelat anterior si industria de imbracaminte iar acum devin tot mai evidente si in industria bijuteriilor: internationalizarea, consolidarea, cresterea produselor de marca, reconfigurarea canalelor de vanzare si schimbarea rapida a modei.

Ceasurile – cele mai vandute bijuterii in intreaga lume

Ceasul ramane unul dintre elementele foarte populare din categoria bijuteriilor. Dintre toate tipurile de bijuterii, un procent de 60% este reprezentat de vanzarile de ceasuri. Brandurile care produc ceasuri dar si cele care produc bijuterii trebuie sa se inarmeze cu instrumentele si strategiile potrivite pentru a castiga cat mai multi clienti, competitia fiind din ce in ce mai mare pana in anul 2020. In acelasi timp studiile mai arata si ca 56% dintre oameni detin unul sau doua ceasuri.

Studiile din Londra spun si ca vanzarile online vor creste

Industria bijuteriilor este dinamica si intr-o continua schimbare, totul pentru a satisface cererea consumatorilor atat in ​​ceea ce priveste moda cat si preferintele in materie de cumparaturi.

Hitachi Capital isi sustine prin acest studiu parerea referitoare la ideea ca majoritatea comerciantilor cu amanuntul trebuie sa gaseasca o armonie perfecta intre mediul online si cel din afara online-ului. Dintre persoanele chestionate un procent de 29% au raspuns ca obisnuiesc sa cumpere bijuterii de pe internet. De aceea este important ca acest canal de vanzari sa fie in crestere permanenta si sustinut cu solutii financiare. De ce? Pentru ca fiecare vizita a clientilor fie ea online sau chiar si in magazine, este o sansa de a construi atat loialitatea clientilor cat si vanzarile.