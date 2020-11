Președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, consilierul local Dan Ioan Cușnir, este de părere că, la începutul anului viitor, viceprimarul USR Teodora Munteanu va fi înlocuit cu un reprezentant al PMP. Primarul PNL Ion Lungu a decis ca USR să dea un viceprimar, în urma formării de către cele două partide a majorității în deliberativ. În Consiliul Local Suceava, PNL are 9 locuri, PSD-5, PMP-4, USR-3, iar Pro România două. Alesul social-democrat Dan Ioan Cușnir a declarat, la Radio Top: „Când băieții de la București, din PNL și USR, vor constata că „două săbii nu încap în aceeași teacă”, același lucru se va întâmpla și la Suceava. Este stilul lui Ion Lungu. Își creează majoritățile în Consiliul Local după cum vrea dumnealui. Și are abilitatea asta. Orice putem să-i reproșăm lui Ion Lungu, dar nu putem spune că nu este un politician abil. Până acum i-a mers”. Dan Cușnir a mai spus: „La ora actuală, USR este partidul satelit al lui Ion Lungu și se comportă ca atare. PMP se comportă ca un partid satelit al lui Ion Lungu, în speranța că din ianuarie Ion Lungu îl va schimba pe viceprimarul USR cu un viceprimar PMP”.

