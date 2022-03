Prezent la Siret, ministrul francez de Interne, Gérald Darmanin, a declarat că refugiații din Ucraina vor avea acces la asistență medicală, la școlarizarea copiilor, la asigurări sociale, dar și drept la muncă. Ministrul francez a fost la Siret alături de omologul său român, Lucian Bode, de ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer, de secretarul de stat Raed Arafat și de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Gérald Darmanin a declarat că a ajuns la Suceava la invitația ministrului Bode „într-un moment dificil pentru Europa, pentru România și pentru poporul ucrainean”, pentru a afirma sprijinul Franței pentru România în acțiunea de sprijinire a refugiaților și pentru a-și da seama de „efortul incredibil pe care poporul român îl face”. De asemenea, demnitarul francez a spus că la nivelul Consiliului European prezidat de Franța s-au făcut pași concreți pentru spriinirea Ucrainei prin trimiterea de ajutoare umanitare constînd în medicamete, îmbrăcăminte și hrană. În același timp, a fost declanșat mecanismul de protecție temporară care permite protejarea cetățenilor ucraineni. Ministrul Darmanin a mai spus: „Din păcate, știm că această criză va continua, că acest război va continua. Dar putem să facem mai mult cu privire la solidaritatea pentru România și pentru Ucraina”.