Expoziția „Unfolding Pavilion: Rituals of Solitude”, curatoriată de arhitectul sucevean Daniel Tudor Munteanu împreună cu criticul italian Davide Tommaso Ferrando, va fi inaugurată sâmbătă 28.05.2022, cu ocazia deschiderii celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional de Arhitectură de la Budapesta.

Itinerarea expoziției are loc la exact un an de la prezentarea ei în cadrul celei de-a 17-a ediții a Bienalei de Arhitectură de la Veneția.

Din echipa care ​realizează expoziția „Unfolding Pavilion: Rituals of Solitude” fac parte, alături de ​alți colaboratori internaționali, ​și arhitecții suceveni Daniel Munteanu​, ​Ana Munteanu, Eli​za Rabiniuc, Magda Vieriu, precum și designerul Octavian Hrebenciuc și jurnalista Alina Mihăescu.

Asemenea edițiilor ​trecute, expoziția „Unfolding Pavilion” va fi organizată și în acest an într-o locație neobișnuită​: în interiorul ​turnului drept al Podului Libertății (Szabadság híd)​, o ​clădire istorică inaccesibilă publicului și deschisă acum pentru prima dată în ultimul deceniu. Podul Libertății este un pod peste Dunăre din centrul Budapestei, inaugurat în 1896 în prezența împăratului Franz Joseph.

Expoziția conține lucrări inedite ale mai multor arhitecți internaționali de prim rang: (ab)Normal (Italia), Aristide Antonas (Grecia), Bart Lootsma (Austria), WAI Architecture Think Tank (SUA), ErranteArchitetture (Italia), Fosbury Architecture (Italia), Giovanni Benedetti (Italia), Marialuisa Montanari (Italia), James Taylor-Foster (UK) & Anton Valek (Suedia), Fala Atelier (Portugalia), Socks-studio (Franța/Italia), MAIO (Spania), Matteo Ghidoni (Italia), Shumi Bose (UK) & Space Popular (Suedia) și Traumnovelle (Belgia). ​De asemenea, mai multe lucrări inedite dezvoltate în ultimul an de echipa Unfolding Pavilion vor fi acum arătate publicului pentru prima dată. ​

Expoziția a fost realizată cu sprijinul ​Centrului Maghiar de Arhitectură Contemporană KÉK, ​Paradigma Ariadné, Urbanum și Muzeul Tehnologiei și Transport​ului​​ din Budapesta.​​ Festivalul Internațional de Arhitectură de la Budapesta​​ se desfășoară în perioada​​ 28.05-4.06.2022.​

Mai multe detalii despre „Unfolding Pavilion: Rituals of Solitude” sunt disponibile accesând site-urile www.unfoldingpavilion.com și www.ritualsofsolitude.com.