Premierul României Nicolae Ionel-Ciucă va fi prezent joi, 10 noiembrie, la Vicovu de Sus, unde va participa la deschiderea noului punct de trecere a frontierei cu Ucraina. La deschiderea vămii Vicovu de Sus – Crasna va fi prezent și premierul ucrainean Denys Shmyhal.

