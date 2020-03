Începând cu 2020, aplicația „Uite, barza!” vine cu un nou update pentru utilizatorii de smartphonuri care au contribuit voluntar în ultimii trei ani la numărarea berzelor albe din România. Astfel, din acest an, cu ajutorul aplicației va putea fi înregistrată prima barză albă sosită la cuib.

„Anul acesta începem un proiect de colectare a informațiilor legate de momentul sosirii la cuib a berzelor albe, pe care le vom corela cu informații legate de temperatură, precipitații și numărul de pui din fiecare cuib. Analiza legăturii dintre data ocupării cuibului și succesul reproductiv ne va ajuta să înțelegem dacă sau cum pot modificările climatice să afecteze populația de berze albe”, a declarat Valentin Marin, coordonatorul proiectului.

Societatea Ornitologică Română (SOR) a început proiectul de numărare a berzelor albe în 2017, cu sprijinul companiilor Enel din România și s-a concentrat pe numărarea berzelor cuibăritoare, în luna iulie a fiecărui an.

Ce informații vom înregistra primăvara

În intervalul primelor două luni de primăvară, martie și aprilie, vom determina și înregistra în premieră prima semnalare a unui individ sau a unei perechi de barză albă pe cuib. Încă din aprilie,aceste păsări încep să depună ouăle, iar puii încep să apară o lună mai târziu, pe rând. Cu ajutorul celei mai recente variante a aplicației noastre, orice persoană care are un smartphone poate participa activ în procesul de observare din cadrul acestui proiect de citizen science.Metodologia este similară cu recensământul cuiburilor, se notează dacă este observat un individ sau o pereche pe cuib, se ia poziția cu ajutorul aplicației și se face o fotografie în care să se vadă barza pe cuib (fotografia este necesară pentru validarea observației). Precizia localizării este foarte importantă! Poziția cuibului trebuie marcată exact lângă stâlp (sau alt suport) și nu de la distanță sau din mașină.

Rezultate așteptate

„Cu toate că vom avea nevoie de înregistrarea sosirii berzelor, ținem să subliniem că singurele date care pot fi folosite sunt cele legate de sosirea la cuib, nu despre berzelor observate pe câmp. În timp, vom putea vedea dacă sunt modificări semnificative ale datelor de sosire a berzelor din cartierele de iernare și dacă factorii care influențează această modificare țin de climă sau poate de accesarea unor resurse de hrană noi, gropile de gunoi sau hrana furnizată de fermieri, așa cum se întâmplă în Spania sau Franța”, a declarat Lucian Fasolă-Mătăsaru, unul dintre biologii care vor lua parte la analiza datelor.

4 ani de când monitorizăm berzele albe

Aplicația „Uite, barza!” este un instrument esențial pentru ornitologi. În 2020,intrăm în cel de-al patrulea an în care implicăm voluntarii în protejarea berzelor albe, cu ajutorul acestei aplicații de telefon mobil. Până acum, prin această aplicație utilizatorii puteau să numere berzele și cuiburile lor și să semnaleze incidente suferite de păsările de talie mare, precum electrocutări sau coliziuni care duc la creșterea mortalității. Așadar, începând cu 2017, cu ajutorul aplicației putem face un recensământ al cuiburilor an de an și totodată să sporim gradul de protecție a berzei albe.

De când SOR a lansat „Uite, barza!”, aplicația a avut peste 9.000 de utilizatori, iar în iulie 2019 a fost pe primul loc în categoria Călătorii și aplicații locale din Google play.

Citizen science este un studiu științific în care colectarea datelor este realizată prin participarea activă a publicului larg. Acest tip de studiu permite colectarea unui volum mare de date științifice de pe o suprafață extinsă și pune în evidență importanța participării publicului larg la obținerea unor rezultate însemnate în domeniul în care este dezvoltat.

Societatea Ornitologică Română (SOR) este cea mai importantă organizație independentă de conservare a păsărilor din România. Un ONG premiat, SOR, lucrează pentru a proteja păsările sălbatice și habitatele lor în România de peste 25 de ani. Misiunea noastră este să ne asigurăm că populațiile noastre unice de păsări sunt protejate, iar locurile naturale minunate ale României nu sunt exploatate și distruse de evoluțiile dăunătoare. Dorim să îi inspirăm pe oameni să contribuie la protejarea păsărilor și a habitatelor din România și, cu ajutorul lor, să ne asigurăm că şi generațiile noastre viitoare se vor bucura de acestea.

Enel este o companie energetică multinațională, unul dintre liderii integrați pe piețele globale de electricitate, gaze naturale și energii din surse regenerabile. Enel este una dintre cele mai mari companii de utilități din Europa după capitalizarea de piață și una dintre primele companii de electricitate de pe continent în ceea ce privește capacitatea instalată și EBITDA raportat. Grupul Enel activează în peste 30 de țări din lume, având o capacitate instalată netă de producție de energie de circa 89 GW. Enel distribuie electricitate printr-o rețea de peste 2,2 milioane de kilometri, are circa 73 de milioane de clienți casnici și companii în toată lumea, care reprezintă cea mai mare bază de clienți comparativ cu firmele europene din domeniu. Divizia de energii regenerabile Enel Green Power operează unități de producție cu o capacitate instalată de 43 GW din surse eoliene, solare, geo-termale și hidro în Europa, cele două Americi, Africa, Asia și Australia.

Enel România este unul dintre cei mai mari investitori privați în domeniul energetic, cu operațiuni în sectorul distribuției și furnizării de electricitate, dar și al producției de energie electrică din surse regenerabile, prezent pe piața din România din 2005. Enel are aproximativ 3.100 de angajați în România și oferă servicii unui număr de 3 milioane de clienți. Companiile E-Distribuție operează rețele cu o lungime totală de aproximativ 128.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, a siguranței și performanței rețelelor și implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel.