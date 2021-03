Zero Waste Europe a acordat pentru prima oară în România precertificarea Zero Waste unei clădiri de birouri – Amera Tower din Cluj-Napoca.

Clădirea Amera Tower din Cluj Napoca a parcurs un proces complex care a inclus monitoritorizare independentă, măsuri de reducere a risipei și prevenire a generării de deșeuri, reorganizarea și optimizarea colectării separate, politici de mediu și training pentru ocupanți. În urma acestor măsuri a reușit să crească rata de colectare separată de la 6,47% la 77%, în doar șase luni de zile.

Precertificarea este primul pas pentru obținerea certificării Zero Waste Building, oferite de Zero Waste Europe, care presupune îndeplinirea unor obiective-cheie stricte de mediu, sociale și de economie circulară.

Certificarea este un model de bune practici la nivel european și național și a fost concepută pentru a elimina greenwashing-ul (falsa preocupare și grijă de mediu a companiilor, fără implementarea unor măsuri cu real impact). Aceasta oferă ghidare în alegerea și implementarea soluțiilor care conduc spre atingerea obiectivelor finale de reducere cu minim 90% a deșeurilor care ajung la groapa de gunoi și zero incinerare.

Pe termen lung, implementarea măsurilor poate îmbunătății calitatea vieții ocupanților și conservarea resurselor naturale neregenerabile.

Generarea de deșeuri prevenită la sursă

Măsurile de prevenire au inclus un proces de înlocuire a apei la PET și a bidoanelor reîncărcabile cu dozatoare cu filtre conectate la rețeaua de apă, de eliminare a paharelor de plastic, capsulelor de cafea și a accesoriilor din plastic (paletinele, capacele de pahar) de unică folosință. Espressoarele de cafea cu capsule de unică folosință au fost înlocuite cu espressoare cu cafea boabe. Zațul rezultat a început să fie colectat în containerele pentru biodeșeuri și, ulterior, utilizat în compost. La fel și paletinele din lemn care le-au înlocuit pe cele din plastic de unică folosință. În plus, automatele de cafea de pe holuri au fost reprogramate pentru recipientele reutilizabile, respectiv cană proprie, eliminând complet paharele de plastic de unică folosință și reducând considerabil paharele de hârtie.

Sistem de colectare avansat pe 12 fracții

Amera Tower colectează separat pe 12 fracții, în loc de cinci fracții, cum cere legislația: PET, folie și alte tipuri de plastic, metal, polistiren, tetra-pak, hârtie/carton, sticlă, ulei uzat, deșeuri electrice, tonere imprimantă, biodeșeuri și reziduale/amestecate. Toate recipientele de colectare existente au fost rearanjate și etichetate corespunzător cu autocolante.

Umiditatea biodeșeurilor este redusă cu peste 20%, iar mirosul neplăcut diminuat cu ajutorul unor recipiente aerate care au fost instalate în zonele de luat masa. Pentru creșterea gradului de colectare separată au fost instalate recipiente dedicate pentru colectarea hârtiei și cartonului, sticlei, tetra pack-ului, plasticului, metalului şi a polistirenului curat.

În plus, prosoapele de hârtie de la băi sunt colectate și parțial adăugate la compost, iar restul sunt predate către un producător de izolație care le transformă în izolație de celuloză pentru clădiri. În urma acestor măsuri, gradul de reciclare a ajuns la 83%.

Instruire pentru angajații din clădire

Amera Tower din Cluj-Napoca este o clădire de birouri cu 550 de ocupanți. Instruirea a presupus elaborarea și distribuirea unui ghid de colectare separată, afișe, webinarii, seminarii și newsletters. În cadrul sesiunilor de informare, personalul companiilor care ocupă spațiile din Amera Tower a fost familiarizat cu opțiunile de prevenire disponibile în clădire și noul mod de colectare separată optimizată.

Pentru a asigura colectarea corectă pe 12 tipuri de deșeuri, recipientele dedicate fiecărei fracții au fost semnalizate corespunzător și au fost afișate instrucțiuni detaliate în proximitatea acestora. De asemenea, a fost introdus un capitol referitor la măsurile zero waste care includ prevenirea risipei, separarea și compostarea deșeurilor, în procesul de orientare a noilor angajați.

Monitorizarea constantă a deșeurilor generate

Pe lângă infrastructura interioară de colectare separată, managementul clădirii a reorganizat şi platforma de colectare din exterior. Pubelele dedicate pentru reciclabile au fost suplimentate, iar numărul celor pentru deșeuri reziduale/amestecate a fost redus semnificativ. A fost instalat un cântar, care este utilizat săptămânal pentru măsurarea, consemnarea și monitorizarea cantității de deșeuri generate.

Preocuparea privind prevenirea și reducerea deșeurilor a fost dublată de identificarea unui reciclator care să preia fracții mai problematice. Astfel, tetra pack-ul, polistirenul curat și materialele plastice nereciclabile sunt ridicate de către RDE Harghita, în calitate de reciclator, care le transformă în mobilier pentru grădină.

Procesul de certificare implică monitorizare și audit independente din partea Zero Waste România. Acesta a cuprins un audit inițial, întâlniri săptămânale de monitorizare a progresului și un audit intermediar aferent finalizării etapei de inițiale de certificare.

Amortizarea rapidă a investiției

Investiția în optimizarea colectării separate, implementarea măsurilor de prevenire în clădire și consultanță sunt amortizate în 7 luni. A fost redus costul cu managementul deșeurilor per angajat cu 61,5% față de costul dinaintea începerii procesului de certificare.

„Investiția în optimizarea colectării a fost minimă, doar câteva mii de lei; mai mult este vorba de o schimbare de atitudine, de mentalitate. Am demonstrat că nu este necesar să cheltui bani mulți, pentru a crea un mediu de lucru realmente sustenabil”, a afirmat directorul Amera, Adam Ambrus.

Ce este certificarea Zero Waste

Sistemul de certificare Zero Waste Building este un standard de evaluare și certificare internațional, independent, bazat pe metodologia Zero Waste International Alliance, dezvoltat de Zero Waste Europe în colaborare cu Zero Waste România. Sistemul de certificare este gestionat de către Mission Zero Waste Academy (MiZA), organizație înființată de Zero Waste Europe pentru a dezvolta și gestiona o varietate de sisteme de certificare și programe conexe, la nivel internațional.

Certificarea unei clădiri abordează obiective zero waste esențiale – de mediu, sociale și de economie circulară, cu impact la scară largă asupra unei clădiri și presupune recunoașterea de către o parte terță independentă a faptului că a fost atins obiectivul Zero Waste de reducere cu cel puțin 90% a deșeurilor care ajung la rampa de gunoi, zero incinerare și eliminare în natură.