În această zi a anului 1848, în pitorescul district Finger Lakes, din partea central-vestică a statului New York, s-a adunat o mulțime de aproximativ 250 de femei și 40 de bărbați, la Seneca Falls, pentru „a discuta drepturile sociale, civile și religioase ale femeilor”.

Condusă de Elizabeth Cady Stanton și de Lucretia Mott, care, în urmă cu opt ani, fuseseră excluse de la Convenția Mondială Anti-Sclavie de la Londra pe motiv că erau femei, aceasta a fost prima reuniune oficială din America a feministelor. După două zile de discuții, a fost redactată o listă cu plângerile și cererile femeilor, inclusiv discutabila (unii au spus ridicola) idee că femeile ar trebui să aibă dreptul de vot.

Cu toate că femeile din America aveau dreptul de a candida în alegeri încă din 1788, asemenea suratelor lor din Marea Britanie, continua să li se refuze să fie egale cu bărbații și în cabina de vot.

În Marea Britanie, dreptul de vot pentru femei reprezentase o temă importantă cel puțin din 1792, când Mary Wollstonecraft a adus argumente pentru această egalitate în lucrarea ei „Vindication of the Rights of Women” („Revendicarea drepturilor femeii”), însă primul comitet pentru dreptul la vot al femeii a fost constituit la Manchester abia în 1865, la 17 ani de la Convenția Americană din Seneca Falls.

Progresele erau lente, în condițiile în care, chiar și cu sprijinul lui John Stuart Mill, a cărui soție era o înverșunată „sufragetă”, Parlamentul nu a putut fi determinat să voteze o legislație favorabilă, din cauza implacabilei opoziții a reginei Victoria.

În 1903, la doi ani după moartea reginei Victoria, o feministă foarte îndârjită, pe nume Emmeline Pankhurst, și cele două fiice ale sale au fondat Uniunea Socială și Politică a Femeilor. Deși inițial în favoarea protestelor nonviolente, frustrat de insuccese, grupul a devenit din ce în ce mai militant, spărgând vitrinele din Regent Street, dând foc cutiilor poștale și tăind firele de telegraf.

Când sufragetele (termen inventat de ziare) au fost trimise la închisoare, au răspuns cu greve ale foamei, iar autoritățile au recurs la hrănirea lor forțată.

În 1918, guvernul britanic a cedat în cele din urmă, însă numai femeile având peste 30 de ani căpătau dreptul la vot. Zece ani mai târziu, într-o societate schimbată pentru totdeauna de război, femeile au obținut, în sfârșit, drepturi egale cu ale bărbaților.

În Statele Unite, femeile au trebuit să aștepte până în anul 1920, când, în data de 20 august, Congresul a votat cel de-al Nouăsprezecelea Amendament la Constituție, care afirma: „Dreptul la vot al cetățenilor Statelor Unite nu va fi refuzat sau abrogat de Statele Unite și nici de vreunul dintre state pe motive legate de sex”.

Atât Statele Unite, cât și Marea Britanie s-au aflat în urma mai multor țări. Încă din 1893, femeile din Noua Zeelandă obținuseră aceste drepturi și printre alte țări care le-au luat-o înainte în acordarea dreptului de vot și pentru femei s-au numărat Australia, Finlanda, Norvegia, Rusia și Canada.

Până și Germania le-a permis femeilor să voteze înaintea Statelor Unite, în ciuda legii prusace din anul 1851 care le interzicea femeilor, precum și școlarilor afectați de boli mintale până și participarea la întâlnirile unde se discutau subiecte politice.

Nu toate țările europene au fost atât de grăbite.

În Franța, femeile au obținut dreptul la vot abia în 1944, când conducătorul din exil al Franței libere, Charles de Gaulle, a emis un decret de război, iar în Italia, Mussolini practic a abrogat dreptul la vot al femeilor, care a fost reinstaurat abia după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Tot la 19 iulie:

1374: Moare în apropiere de Padova poetul italian Petrarca.

1799: În Egipt este descoperită Piatra de la Rosetta.

1834: Se naște pictorul și sculptorul francez Edgar Degas.

1870: Napoleon al III-lea declară război și începe astfel Războiul Franco- Prusac.

1903: Maurice Garin câștigă prima ediție a Turului Franței.

Geo Alupoae, critic de teatru.