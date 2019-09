Conform unui raport oferit de CIES Football Observatory, Manchester City, sub conducerea antrenorului „Pep” Guardiola, a reusit performanta de a aduce impreuna pe stadion prima echipa de un miliard de euro.

In viitorul campionat echipa se asteapta deja la rezultate fabuloase, cu noile investitii facute de arabii din Abu Dhabi. Campionii Premier League, Man. City, care au fost cumparati de grupul Abu Dhabi United in 2008, au cheltuit un total de 1.014 miliarde de euro (906 miloane de lire sterline) pe jucatorii actuali ai lotului.

Raportul a constatat ca tehnicienii si selectionerii au cheltuit de 32 de ori suma pe care Norwich a stabilit-o.

In urmatoarea prioada alte doua echipe sunt asteptate sa li se alature englezilor: Paris St-Germain (cu 913 milioane de euro cheltuiti) si Real Madrid (cu 902 milioane de euro cheltuiti pe jucatori pana la momentul actual). Iar pe lista mai sunt urmatoarele echipe: o a doua echipa engleza Manchester United (cu 751 milioane de euro), Juventus cu suma de 719 milioane de euro, Barcelona – 697 milioane de euro, Liverpool, cu 639 milioane de euro, Chelsea (561 milioane de euro), Atletico Madrid (550 milioane de euro) si Arsenal cu o suma de 498 milioane de euro. Iata, asadar, ca in top 10 echipe, raportat la cheltuieli, englezii au nici mai mult nici mai putin de 5 echipe.

CIES, grupul de cercetare in domeniul statisticilor fotbalistice din Elvetia, s-a uitat la jucatorii seniori din fiecare echipa din toate cele mai mari ligi din Europa – Premier League, La Liga, Serie A si Bundesliga. De asemenea, ca statistica extrem de interesanta, s-a descoperit ca Paderborn, promovat in topul german din vara, are cea mai ieftina echipa dintre aceste ligi superioare – cu doar 4 milioane de euro investiti (3,57 milioane de lire sterline).

Performanta costa in Fotbal

Media investitiilor in jucatori in Premier League a fost de 345 milioane EUR, potrivit studiului, care a analizat echipele din ligile de top din Anglia, Germania, Italia, Franta si Spania. Iar in top se afla, cu foarte multe investitii, si spaniolii, avand iata trei echipe in top 10 cele mai scumpe formatii de fotbal din lume.

Francezii se plaseaza pe locul 3, avand si ei o echipa in top 10, la egalitate cu italienii, care se regasesc in top tot cu o singura formatie. Insa, spre deosebire de Italia, echipa francezilor PSG se afla pe locul 2 la investitii, surclasand chiar si clubul Real Madrid.