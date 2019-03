Sâmbătă, 16 martie 2019, începând cu ora 9, Catedra de Educație fizică și Sport a Colegiului Tehnic C.F. „Unirea” din Pașcani organizează prima ediție a Memorialului „Profesor Vasile Sofron”.

Competiția, care va avea loc în sala de sport a colegiului, va reuni echipele reprezentative de handbal, fete și băieți, ale școlilor pășcănene: Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Liceul Teoretic „Miron Costin”, Școala Generală „Iordachi Cantacuzino”, Colegiul Tehnic C.F. „Unirea”.

La un an de la dispariția fulgerătoare a domnului profesor Vasile Sofron, colectivul de cadre didactice al școlii își dorește, prin această activitate sportivă, să-i păstreze vie memoria și să-i readucă în atenție realizările și pasiunea pentru sportul său de suflet, handbalul.

„Sunt tristă pentru că, iată, a trecut atât de repede un an de la dispariția neașteptată a colegului și prietenului Vasile Sofron, cel care, vreme de peste trei decenii a fost profesor de educație fizică și sport la Colegiul „Unirea” și pentru o destul de lungă perioadă de timp, director adjunct al școlii noastre. Am reușit să organizăm acest eveniment prin care îl comemorăm pe domnul profesor și țin să mulțumesc tuturor celor care au răspuns invitației noastre. Îmi doresc ca acest memorial să se desfășoare în fiecare an pentru că domnul profesor Sofron și-a dorit mereu să le dezvolte copiilor spiritul de competiție, de echipă dar și plăcerea de a face mișcare.” ( profesor Alina Turcu, Șef Catedră Educație fizică și Sport al Colegiului Tehnic C.F. „Unirea”).

Profesorul Vasile Sofron s-a născut pe 10 ianuarie 1956 în comuna Borca, județul Neamț, într-o familie modestă de oameni muncitori. A mai avut doi frați și o soră. A absolvit Academia Națională de Educație Fizică și Sport, București în anul 1979, având studii de specializate atât pe judo (1979) cât și pe handbal (1994). Și-a început cariera didactică la Școala Specială Pașcani, ca și profesor de gimnastică recuperatorie, iar din anul 1983 a venit la Colegiul Tehnic C.F. “Unirea”, unde, în perioada 1999-2017 a ocupat și funcția de director adjunct.

„A fost cu noi timp de 35 de ani…A fost metodist al ISJ Iași și responsabil de cercuri metodice pe zona Pașcani. Ca și antrenor, a avut rezultate deosebite în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, cu echipa de handbal-fete a colegiului, atât la nivel județean cât și național.” a declarat, profesor Iuliana Gordin.