Prima emisiune de obligațiuni a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale, Restart Energy One, a debutat astăzi la bursă sub simbolul bursier REO26

Obligațiunile sunt primele convertibile în acțiuni admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Trazacționare al bursei

Fondurile obținute în urma plasamentului privat vor fi folosite pentru dezvoltarea și achiziția de active de producție a energiei regenerabile

Este a 9-a emisiune de obligațiuni corporative listată de la începutul acestui an, alături de cele 6 companii noi care au venit la bursă și 3 emisiuni de titluri de stat

Furnizorul de energie electrică și gaze naturale, Restart Energy One, a listat astăzi, 21 aprilie, prima sa emisiune de obligațiuni corporative la Bursa de Valori București (BVB), pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT), sub simbolul REO26. Obligațiunile sunt primele convertibile în acțiuni admise la tranzacționare pe SMT-ul bursei, iar fondurile obținute în urma plasamentului privat derulat la începutul acestui an vor fi folosite pentru dezvoltarea și achiziția de active de producție a energiei regenerabile.

„Bursa de Valori București este aici să susțină planurile de dezvoltare ale companiilor din domeniul energiei, precum și din alte domenii esențiale ale economiei românești. Bursa este locul potrivit pentru echipele cu viziune și companiile cu planuri de creștere, pentru care au nevoie de resurse financiare. Succesul acestei emisiuni de obligațiuni și al celorlalte emisiuni care au intrat la tranzacționare în ultimii doi ani și jumătate demonstrează deschiderea și capacitatea pieței locale de capital de a susține business-urile românești, din domenii cât mai diverse”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

Restart Energy One (REO) este un furnizor independent de energie electrică și gaze naturale, cu capital 100% românesc, înființat în 2015 la Timișoara. Compania are operațiuni în România și Serbia și, începând cu 2021, intenționează să se dezvolte pe mai multe piețe europene, incluzând Germania și Spania. REO a devenit în câțiva ani de la înființare furnizorul independent numărul unu pe piața consumatorilor casnici de gaze naturale din România, după numărul de locuri de consum, respectiv al doilea furnizor în topul furnizorilor independenți de energie electrică pentru consumatori casnici, după același criteriu. Principalii clienți ai companiei sunt consumatori mici și mijlocii de energie electrică și gaze naturale, casnici și non-casnici, cuprinzând gospodării, întreprinderi mici și mijlocii, microîntreprinderi, dar și clienți industriali.

„Pentru Restart Energy One, încrederea acordată de investitori în subscrierea primei sale emisiuni de obligațiuni este onorantă și confirmă direcția sănătoasă în care merge compania. Astăzi, prin listarea acestor obligațiuni încheiem un prim capitol al intrării noastre pe piața de capital. Planurile de viitor ale companiei includ o prezență mult mai puternică pe Bursa de Valori București, pe care o vedem ca un partener puternic, care ne va sprijini în executarea strategiei noastre de business, atât la nivel național cât și la nivel regional”, a declarat Armand Domuța, Director General Restart Energy One.

Compania furnizează un volum anual de aproximativ 145.000 MWh, sub 1% din totalul volumului distribuit pe piața românească. Energia este achiziționată de pe piața internă și externă. Începând cu 2020, Restart Energy One s-a reorientat spre producția de energie electrică regenerabilă prin dezvoltarea și operarea de unități proprii de producție, în principal de tipul parcurilor solare. Compania și-a propus ca până la finalul lui 2025 să dezvolte și să integreze segmentul de upstream al companiei cu proiecte de energie regenerabilă de 500 MW. Compania intenționează să cumpere sau să dezvolte proiecte de 100 MW anual, incluzând domeniile solar, eolian, biogaz, biomasă și cel al energiei geotermale. Prima etapă în realizarea acestui obiectiv presupune dezvoltarea a 45 MW și achiziția a 30 MW operaționali, iar finanțarea prin bursă vine să sprijine acest obiectiv, alături de împrumuturile bancare și resursele atrase din zona de private equity.

Emisiunea de obligațiuni REO26 are o valoare totală de 16,36 milioane lei, cuprinde 163.612 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 100 lei/obligațiune, cu maturitate de 5 ani și o rată anuală a cuponului de 9% plătibilă semestrial. Obligațiunile sunt convertibile începând cu anul 2024 și pot fi răscumpărate anticipat începând cu anul al treilea al împrumutului obligatar. Compania a derulat în februarie anul acesta un plasament privat cu sprijinul Goldring, Consultantul Autorizat care a asistat și admiterea la tranzacționare a obligațiunilor pe SMT-ul BVB.

„Este timpul ca energia verde să fie mai prezentă între oportunitățile investiționale de la BVB, iar investitorii să poată include și criterii de tip ESG în raționamentul de construcție a portofoliilor de investiții. Restart Energy One a demonstrat că are viziune și știe cum să transforme capitalul în profitabilitate economică dar și în valoare adăugată pentru mediu. Mai ales în contextul în care proiectele de eficiență energetică și energie verde vor fi intensiv susținute în următorii ani prin Pactul Verde European care va aloca 1.000 miliarde de euro pentru astfel de programe, perspectiva acestui sector este mai mult decât promițătoare. Ne bucurăm că am intermediat lansarea primei emisiuni de obligațiuni convertibile pe SMT, ne încântă că fondurile atrase sunt pentru energie verde și așteptăm cu nerăbdare să listăm acțiunile Restart Energy”, a declarat Virgil Zahan, Director General Goldring.

Restart Energy One a înregistrat în 2019 o cifră de afaceri de 128,5 milioane lei, o creștere de 46,37% față de nivelul din 2018. Din totalul cifrei de afaceri din 2019, 65% reprezintă veniturile din furnizarea energiei electrice, 16% sunt venituri din furnizarea de gaze naturale, 18% reprezintă venituri din activitatea de trading a energiei, iar 1% alte venituri. În ultimul trimestru al anului trecut, numărul de locuri de consum pentru care compania furnizează energie electrică a crescut față de trimestrul anterior cu 11,2%, respectiv cu 3000 de locuri.