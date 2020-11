Ziua Bucovinei care este sărbătorită în fiecare an în data de 28 noiembrie, ziua în care Bucovina s-a unit cu Țara, dar și Ziua Națională a României, 1 decembrie, ziua Marii Uniri, reprezintă două sărbători care au o semnificație aparte pentru comuna Cornu Luncii. În primul rând pentru că această localitate este prima care s-a înfrățit cu Țara Mamă. Acest lucru este un motiv de mândrie pentru primarul Gheorghe Fron. Și nu este singurul. Ar mai fi și faptul că localitatea Cornu Lunciii este singura localitate rurală din România care are un Muzeu al Unirii. Acesta a fost amenajat în clădirea fostului pichet grăniceresc și a fost sfințit și inaugurat în 2018 când s-a sărbătorit Centenarul Marii Uniri. ”Pe 6 noiembrie 1918 Armata Română a intrat în Bucovina prin Cornu Luncii și cu mândrie spun lucrul ăsta că suntem prima localitate înfrățită cu Țara. Mai mult, comuna Cornu Luncii este formată din două localități, Băișești din Bucovina și Sasca din Regat. Deci suntem un simbol al Unirii și nu întâmplător suntem singura localitate rurală din țară care avem Muzeul Unirii. Apoi, pe drumul național 2E care face legătura Moldova cu Ardealul și care trece prin comuna Cornu Luncii în lungime de 18 km de la Brăiești și până la Sasca Nouă din doi în doi stâlpi avem montate steaguri tricolore de 1,7 metri. E ceva frumos. La fel de la est la vest de la Dumbrava și până la Păiseni tot 18 km. Nu cred că este o altă localitate care să scoată în evidență simbolul național, tricolorul. Apoi avem Panteonul Eroilor 346 de eroi plus Monumentul Eroului de la Păiseni. Din punctul acesta de vedere în comuna Cornu Luncii întotdeauna cinstim eroii, cinstim istoria noastră și mai ales momentele cele mai înălțătoare. E vorba de Unirea Bucovinei cu Țara și de Marea Unire de la 1918”, a spus Fron.

El a ținut să sublinieze că Muzeul Unirii reprezintă ”o loecție de istorie vie pentru toți copiii din comuna Cornu Luncii” pentru ca ”tinerii să învețe și să nu uite niciodată”. Primarul a arătat că Muzeul găzduiește o serie de piese deosebite. ”Avem câteva portrete ale Regelui și a Reginei ceva deosebit nu s-a mai văzut prin altă parte. Avem pozele generalului Zadik cel care a condus Armata Română care a intrat prin Cornu Luncii. Avem poze cu școala de la Băișești, cu directorul Buzdugan care este bunicul fostului ministru al învățământului Cristi Adomniței și a domnului procuror Buzdugan, apoi avem câteva fotografii cu portul popular, cu familii din Bucovina, familii din Regat, cu tatăl domnului profesor universitar Mihai Iacobescu. O poză cea mai veche din 1905 a lui Munteanu Vasile care a fost primarul comunei Sasca și era în uniformă militară când făcea Armata la Regimentul 16 Dorobanți din Fălticeni. Și multe altele”, a spus Gheorghe Fron care a mai ținut să relateze momentul intrării Armatei Române în Bucovina. ”A intrat prin Cornu Luncii dar s-a intrat și prin Bunești și prin Suceava. Din Cornu Luncii s-a mers Gura Humorului-Câmpulung Modovenesc-Vatra Dornei și de acolo până la Cernăuți. S-a intrat pe data de 6 noiembrie. Aici este o poveste. O delegație de 12 persoane condusă de Traian Roșu din Câmpulung a venit și a cerut sprijinul Armatei Române întrucât românii erau omorâți pe timp de noapte de ucraineni. După retragerea Armatei austriece Bucovina a fost lăsată ucrainenilor și nu românilor așa cum era de drept. Plus o altă delegație de la Gura Humorului a venit la generalul Neculcea care era șeful Regimentului de la Fălticeni și a cerut sprijin. Traian Roșu are o scrisoare foarte frumoasă unde povestește cum s-au întâlnit oficialitățile din zona Câmpulung și cum au decis să vină să ceară sprijinul autorităților și Armatei Române de la Fălticeni. Au ajuns noaptea la Cornu Luncii cu chiu cu vai cu un camion stricat lăsat de Armata austriacă. Au fost găzduiți foarte frumos după care au fost primiți foarte bine de grănicerii români iar în Fălticeni au fost primiți cu flori. S-a făcut un bal în cinstea lor și seara delegația s-a întors înapoi spre Câmpulung să anunțe populația că a doua zi Armata Română intră în Bucovina. A rămas numai Traian Roșu. Dimineața la ora 4.30 s-a pus în mișcare Armata Română iar la ora 5.00 a fost în Cornu Luncii”.