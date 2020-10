Săptămâna trecută, în ziua în care mai băteam un record la capitolul număr de infectări, iar autoritățile ne bombardau cu mesaje de informare prin sistemul Ro Alert, Dan Bittman a postat un mesaj pe pagina sa de socializare, în care, supărat pe autorități, își chema prietenii la terasă. El s-a ținut de cuvânt și a ieșit. Fotoreporterii Click! l-au surprins puțin mai târziu, la o cafea cu o prietenă. Luni, 26 octombrie, l-am sunat să vorbim despre tot iureșul pe care l-a creat.

„Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să suport și alertele astea penibile și mincinoase pe telefon! Când ieșim băieți și fete?!”, întreba artistul pe pagina sa de Facebook marți, 20 octombrie. Iată că el s-a ținut de cuvânt și a ieșit fix în acea zi. Click! l-a surprins pe terasa unui mall din Pipera, alături de o prietenă, iar luni, 26 octombrie, l-a contactat telefonic, în plin iureș mediatic, al cărui protagonist este. „Da, am ieșit. Am purtat mască până sus la terasă și a fost ok. Mesajul de pe Facebook nu era un îndemn la revoltă. Eu continui să-mi duc viața normal, respectând regulile, însă mi se par absurde. E o părere pur personală, nu rog pe nimeni să mă creadă sau să-mi urmeze exemplul”, a declarat Dan Bittman pentru Click!.

