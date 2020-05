După ce și-a pus familia, rudele, prietenii și colegii pe jar, anunțând că a avut coronavirus, Mihai Bendeac s-a justificat în seara zilei de 17 mai, într-o postare pe canalul său de YouTube. A făcut în direct testul de depistare a anticorpilor Covid-19, s-a înțepat în deget și a așteptat rezultatul.

“Am avut dreptate, asta indică faptul că există anticorpi, așa că am avut dreptate (n.r. că a avut coronavirus). Treaba asta s-a întâmplat acum două luni. Mă bucur foarte mult că am făcut acest clip, pentru că există, din păcate, foarte mulți oameni care se gândesc că ar fi stigmatizați. E o tâmpenie. Trebuie să trecem împreună prin această chestie”, a declarat, potrivit click.ro, Bendeac, care a găsit și o scuză și pentru faptul că nu a anunțat la 112 apariția simptomelor după înmormântarea bunicului: “Nu m-am testat atunci. Atât eu, cât și familia, ne-am autoizolat, am făcut ceea ce știam că e ok să facem în momentul în care suspectezi că ai treaba asta. De ce nu ne-am dus la spital? Pentru că spitalele erau supraaglomerate, se făceau foarte multe anunțuri vizavi de serviciul 112, nu apelați serviciul 112 decât dacă aveți probleme respiratorii grave”.

