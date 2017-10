După ce mai multe femei l-au acuzat pe Rimaru, membrul trupei R.A.C.L.A, de hărţuire şi abuz sexuale, aceasta a reacţionat pe pagina sa de pe un site de socializare, notează click.ro.

„Pe această cale doresc să prezint familiei mele, prietenilor și fanilor mei, angajatorului meu, precum și tuturor persoanelor interesate, punctul meu de vedere față de acuzațiile de așa-zisă hărțuire sexuală care mi-au fost aduse recent prin intermediul mass media. Cu surprindere am luat cunoștință despre faptul că anumite schimburi de mesaje private, realizate cu aproximativ 2 ani în urmă, au fost comunicate presei ca și justificare pentru presupusele fapte de hărțuire sexuală. (…) Ca mulți oameni, am avut interacțiuni mai puțin respectuoase cu semenii mei, interacțiuni de care nu sunt mândru. În măsura în care am jignit anumite persoane, regret acest fapt și le cer scuze.

Însă, contest cu tărie orice acuzație de hărțuire sexuală sau orice altă acuzație similară.”, a scris Rimaru, pe Facebook, conform sursei citate.

