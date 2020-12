Campania de vaccinare anticovid începe în județul Suceava duminică, 27 decembrie, la ora 9:30 la centrul amenajat la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou”.

Intre 10.00 si 10.30 se vor acorda interviuri de catre Presedintele Consiliului Judetean, Prefectul Judetului Suceava (conducatorul nucleului judetean de coordonare a vaccinarii), reprezentattul DSP (coordonator medical judetean al campaniei de vaccinare), Managerul Spitalului (responsabil pe unitate cu coordonarea vaccinarii), Directorul Medical (coordonatorul centrului de vaccinare).

Dupa ora 10.30 vor acorda interviuri cadre medicale care s-au vaccinat. Interviurile se vor acorda inafara centrului de vaccinare, dar in imediata apropiere.