În perioada romană, fusese un avanpost de frontieră, purtând denumirea Vindobona, însă în mod sigur avusese o importanță deosebită, pentru că împăratul Marc Aureliu a ales-o drept cartier general în luptele împotriva triburilor germanice barbare, murind chiar aici, în anul 180 d.Hr.

După secole, a devenit capitala habsburgică a Sfântului Imperiu Roman și a fost asediată de turci de trei ori. Ulterior, Napoleon a zdrobit armata austriacă la Wagram, la 176 de kilometri vest de oraș, a intrat în Viena în triumf și l-a obligat pe împăratul Austriei să i-o dea pe fiica lui de soție.

Însă în întreaga și bogata sa istorie, Viena, acest oraș magic și fermecător de pe Dunăre, nu a fost niciodată într-o asemenea măsură un centru al istoriei cum a fost în această zi de 15 septembrie a anului 1814, care a marcat deschiderea oficială a Congresului de la Viena.

Organizat în scopul restabilirii păcii și a echilibrului puterilor în Europa după războaiele napoleoniene, Congresul a fost, probabil, cea mai mare adunare a puterilor politice din istorie. A fost găzduit de împăratul Franz Joseph al II-lea al Austriei (cu a cărui fiică se căsătorise Napoleon), cu niște costuri care s-ar ridica, la valoarea din zilele noastre, la 50 de milioane de dolari.

Au participat un țar, trei regi, 11 prinți și peste 90 de ambasadori și miniștri plenipotențiari. Printre cei prezenți s-au numărat Castlereagh, din Marea Britanie, precum și ilustrul duce de Wellington, celebrul ministru de Externe rus Nesselrode și doi dintre cei mai mari maeștri ai diplomației și intrigii din secolul al XIX-lea: Talleyrand, reprezentând monarhia restaurată a Franței, și Metternich, arogantul ministru de Externe al Austriei.

Această pereche vicleană și aristocratică avea foarte multe în comun. Ambii deveniseră prinți, iar cea mai recentă amantă a lui Talleyrand era Dorothea, ducesă de Dino, în vreme ce Metternich fusese ceva mai înainte iubitul surorii ei mai mari, Wilhelmina, ducesă de Sagan. Deloc surprinzător, cei doi au colaborat foarte bine.

Congresul a durat șase luni, fiind marcat de o strălucită succesiune de distracții, inclusiv un concert cu Simfonia a VII-a de Beethoven, dirijat de Beethoven însuși. Însă acest congres a fost memorabil mai ales datorită seriei sale nesfârșite de baluri. Pe bună dreptate, unii se întrebau chiar dacă se înregistra vreun progres. După cum s-a exprimat printr-un joc de cuvinte celebru prințul de Ligne al Belgiei: Le congrès ne marche pas, il danse („Congresul nu merge, dansează”).

Oricât de distrași ar fi fost participanții, Congresul de la Viena și-a atins scopul declarat, acela de a stabili frontierele Europei și de a instaura o pace care a durat aproape patruzeci de ani, până la Războiul Crimeii.

Majoritatea frontierelor stabilite în 1815 au rămas valabile timp de aproape un secol, până la Primul Război Mondial.

Tot la 15 septembrie:

1613: Se naște la Paris autorul francez de aforisme François, duce de La Rochefoucauld.

1916: Marea Britanie folosește tancurile împotriva pozițiilor germane, aceasta fiind prima dată când sunt folosite tancuri în luptă.

1917: Rusia este proclamată republică, avându-l ca prim-ministru pe Aleksander Kerenski.

Geo Alupoae, critic de teatru.