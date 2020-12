Comunele Burla, Botoșana, Cornu Luncii, Dornești și Zvoriștea intră pentru 14 zile în scenariul galben după ce rata de infectare cu COVID-19 a sărit de 1,5 cazuri la mia de locuitori. Burla intră în restricții în ajunul Crăciunului iar celelalte chiar în prima zi de Crăciun. Hotărârea a fost luată astăzi în ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare) Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020) Data și ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite Unitate administrativ-teritorială pentru care se prelungesc măsurile restrictive, conform H.G. nr. 1065/2020 1. Burla 2,36 2,36 24.12.2020, ora 00.00 06.01.2021, ora 24.00 Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsurile restrictive prevăzute în H.G. nr. 1065/2020 2. Botoșana 1,51 1,51 25.12.2020, ora 00.00 07.01.2021, ora 24.00 3. Cornu Luncii 1,98 1,98 25.12.2020, ora 00.00 07.01.2021, ora 24.00 4. Dornești 1,58 1,58 25.12.2020, ora 00.00 07.01.2021, ora 24.00 5. Zvoriștea 1,62 1,62 25.12.2020, ora 00.00 07.01.2021, ora 24.00