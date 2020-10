Mai multe mandate de primar din județul Suceava au fost câștigate la aceste alegeri locale la o diferență de doar câteva voturi între candidați. Cea mai strânsă luptă s-a dat în localitatea Pârteștii de Jos, acolo unde candidatul PSD Mircea Andrei Strugariu a câștigat cu un avans de doar 4 voturi în fața lui Ilie Sava de la ALDE. O diferență aproape la fel de mică s-a înregistrat și între primii doi clasați din comuna Mănăstirea Humorului. Aici, Viorel Croitoru (USR-PLUS) a câștigat cu 6 voturi în fața lui Radu Hojbotă de la PMP. De asemenea, La Șcheia, primarul în funcția Vasile Andriciuc a câștigat un nou mandat având 19 voturi în plus față de Ion Cristinel Burac, de la PSD.

Vă prezentăm în continuare alte câteva cazuri în care ocupantul locului a mai avut nevoie de câteva zeci de voturi pentru a ajunge primar:

La Milișăuți Vasile Cărare a câștigat cu 98 de voturi în fața lui Gheorghe Mariuțeac

La Frătăuții Noi, Gheorghe Olari a câștigat cu 88 de voturi în fața Alexandrei Bucevschi

La Hârtop, Vasile Hrescanu a câștigat cu 85 de voturi în fața lui Vasile Nechifor

La Ilișești, Florinel Răduțu Avasiloaie a câștigat cu 67 de voturi în fața lui Ilie Nițan

La Izvoarele Sucevei, Mihail Mechno a câștigat cu 46 de voturi în fața lui Leonard Mehnu.