Un primar din județul Suceava a ajuns pe mâna polițiștilor. Este vorba de primarul comunei Sucevița, Ioan Dorin Pânzar, care a fost prins băut la volanul mașinii. Edilul a fost ”capturat” de către polițiștii de la Secția Rurală Marginea în noaptea de miercuri spre joi în fața sediului Primăriei. El mirosea a alcool iar aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,86 mg/l. Primarul a fost dus la Spitalul Municipal Rădăuți unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Cel mai probabil se va alege cu dosar penal.

