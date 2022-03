Astăzi, la prânz, Primăria Adâncata a oferit o masă caldă refugiaților din taberele mobile de la Siret. Acolo a fost prezent și primarul Viorel Cucu. El a mai spus că la Căminul Cultural din comună sunt colectate ajutoare pentru refugiați, pornind de la alimente și îmbrăcăminte. Primarul a subliniat că ajutoarele vor fi duse periodic la Siret.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating