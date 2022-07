Investițiile în școli continuă în comuna suceveană Adâncata. Primarul Viorel Cucu a declarat că în prezent se lucrează într-un ritm bun la școala de la Călugăreni și la sala de sport de la Școala cu clasele V-VIII ”Ioan Băncescu” din Adâncata. ”La școala din Călugăreni am făcut aleile pietonale, am terminat spațiul de joacă, am amenajat curtea interioară și acum lucrăm la parcările din fața școlii și la amenajările pentru scurgerea apelor pluviale. Lucrările acestea le facem cu bani din fonduri proprii”, a spus Viorel Cucu. El a menționat investițiile care se fac la școala de la Călugăreni vor fi realizate și la școala din satul Fetești. ”Sperăm să primim fonduri la rectificarea bugetară pentru a continua investițiile și la școala din Fetești. Vrem să facem ca la școala din Călugăreni, împrejmuiri, teren de sport, loc de joacă, locuri de parcare, amenajarea curții interioare adică toate condițiile pentru un învățământ de calitate”, a explicat edilul. Viorel Cucu a arătat că una dintre cele mai investiții în învățământ este sala de sport de la Școala cu clasele V-VIII ”Ioan Băncescu” din Adâncata, investiție care se realizează cu fonduri europene în valoare de 1,2 milioane de euro. El a spus că lucrările sunt avansate și vor fio finalizate anul viitor. ”Va fi o sală de sport ultramodernă. La școala ”Ioan Băncescu” se va face și împrejumuire iar în față vrem să facem și un părculeț plus locuri parcare și rigolă. Toate acestea cu fonduri proprii”, a subliniat primarul. El a aărtat că la această investiție există o singură problemă legată de decontarea banilor de către Ministerul Dezvoltării însă are speranțe că se va rezolva în această săptămână în urma promisiunilor promite de la ministrul Czeke Attila. ”Avem depuse două tranșe la decontare și nu am primit încă banii. Din discuțiile avute cu domnul ministru săptămâna trecută, un om deosebit de serios, dummealui a promis că se va rezolva cât de repede. Sunt 900.000 de lei de decontat și acest lucru blochează constructorul. Îl înțelegem pentru că și el la rându-i trebuie să plătească furnizorii de materiale la 15 zile sau la 30 de zile pe unii nu la 60 de zile ca pânăm acum”, a explicat Viorel Cucu, care a adpugat: ”ambiția mea când am venit la Primărie a fost ca școlile să fie oglinda mea. La anul când vor fi încheiate toate investițiile școlile vor fi oglinda mea”. Primarul a mai spus că în lucru se află și noul cămin din satul Călugăreni cu fonduri prin CNI lucrările fiind în grafic.