Primăria Adâncata va primi o sumă de 580.000 de lei pentru repararea drumurilor din comună care au fost afectate de inundații. Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a declarat că este pentru prima dată în opt ani de zile când comuna primește o sumă de bani atât de mare pentru astfel de lucrări.

„O veste bună anul acesta. în opt ani de zile este prima dat când primesc bani pentru înlăturarea efectelor inundațiilor. După opt ani de guvernare PSD am primit o singură dată o sumă de 2.000 de lei, adică 20 de milioane de lei vechi, din care am putut să cumpărăm doar o mașină de balast. Acum primim 580.000 de lei. Niciodată de când sunt primar nu am primit bani pentru a putea repara străzile afectate de inundații”, a spus Viorel Cucu. El a spus că toate lucrările care s-au făcut până în momentul de față pentru refacerea drumurilor afectate de inundații au fost finanțate din banii primăriei. El a arătat că pagubele cele mai însemnat în urma inundațiilor au fost la drumuri și la terasamente. Pe de altă parte, Viorel Cucu a declarat că pentru aproximativ 70% din drumurile balastate afectate de inundații au fost depuse proiecte la Compania Națională de Investiții pentru a fi asfaltate. „Dacă semnăm contractul am rezolvat o mare problemă. Pentru celelalte drumuri, respectiv diferența de 30%, lucrăm la intabularea drumurilor, pentru că avem nevoie urgent și de proiectul de apă, cât și pentru gaz metan”, a mai precizat Viorel Cucu.